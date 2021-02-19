Командование вооруженных сил США в Европе еще 2 февраля объявило о планах разместить бомбардировщики B-1B Lancer в Норвегии. А вот конкретную дату не назвали: мол, пусть противники поломают головы.

Новость не на шутку обеспокоила Россию – ведь B-1B Lancer способны нести бомбы с ядерным зарядом.

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Что говорят в США о переброске бомбардировщиков в Норвегию

Начальник штаба военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки генерал Чарльз Браун заявил, что Вашингтон будет направлять свои стратегические бомбардировщики и оперативные группы "куда угодно и когда угодно". Бесспорно, это касается и Норвегии.

Норвегия? Возможно. Есть хорошие шансы. Когда? Это может произойти в любое время. Я бы предпочел, чтобы наши противники поломали головы,

– сказал Браун на брифинге 18 февраля (его процитировал ряд российских СМИ).

Напомним, США анонсировали переброску стратегических бомбардировщиков в Норвегию 2 февраля. На норвежском телевидении уже сообщали, что в начале месяца самолеты прибыли в страну – как минимум на месяц.

Впрочем, 12 февраля глава Минобороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен заверил, что о создании американской базы речи не идет. Только об учениях и сотрудничестве в рамках НАТО.

Как отреагировали на новость в России

Посольство России в Вашингтоне в своем твиттере заявило, что отправленные в Норвегию американские бомбардировщики B-1В Lancer создают препятствия для стратегической стабильности и мира.

Начальник штаба @usairforce генерал Чарльз Браун объясняет развертывание стратегических бомбардировщиков B-1B #Lancer, которые раньше несли ядерное оружие, необходимостью оперативной непредсказуемости. Однако это отрицательно сказывается на стратегической стабильности и глобальном мире. pic.twitter.com/17FLJyJltA - Посольство России в США (@RusEmbUSA) 18 февраля 2021 г.