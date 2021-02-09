Воздушные силы США впервые разместят на территории Норвегии бомбардировщики B-1. Все, чтобы сдержать милитаризацию региона Россией.

Американцы хотят показать: арктический регион является стратегически важным для них и они будут защищать союзников от любой агрессии вблизи границы страны.

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Что разместят американцы в Норвегии

Авиацию и весь обслуживающий персонал передислоцируют из базы военно-воздушных сил Dyess в Техасе на авиабазу Орланд в Норвегии.

В целом туда направят:

четыре бомбардировщика ВВС США В-1

примерно 200 человек для их обслуживания.

В течение следующих трех недель миссии военных начнутся в Полярном круге и в международном воздушном пространстве у северо-запада России.

Обратите внимание. B-1 – американский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик. Предназначен для бомбардировки значимых объектов и подрыва их военной и промышленной мощи.

Зачем размещают бомбардировщики в Норвегии

В течение последних нескольких месяцев Пентагон эксплуатировал подобные группы бомбардировщиков B-52 на Ближнем Востоке. Все, чтобы продемонстрировать способность США быстро перемещать военные активы в потенциально напряженные регионы. Подобную цель имеют пока – показать готовность поднять сопротивление России.

Сейчас Министерство обороны США обеспокоено российскими военными мерами по закрытию потенциального доступа в Арктику для природных ресурсов и морского доступа. Россия, говорят в Пентагоне, продолжает милитаризировать арктический регион.

Оперативная готовность и наша способность поддерживать союзников и партнеров и быстро реагировать являются критически важными для общего успеха,

– сказал командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джефф Гарригиан.

Перемещение сил гораздо ближе к России означает, что США смогут быстрее реагировать на потенциальную агрессию России.