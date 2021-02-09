На боязнь России: США размещают четыре бомбардировщика в Норвегии
Воздушные силы США впервые разместят на территории Норвегии бомбардировщики B-1. Все, чтобы сдержать милитаризацию региона Россией.
Источник:CNN
Американцы хотят показать: арктический регион является стратегически важным для них и они будут защищать союзников от любой агрессии вблизи границы страны.
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Что разместят американцы в Норвегии
Авиацию и весь обслуживающий персонал передислоцируют из базы военно-воздушных сил Dyess в Техасе на авиабазу Орланд в Норвегии.
В целом туда направят:
- четыре бомбардировщика ВВС США В-1
- примерно 200 человек для их обслуживания.
В течение следующих трех недель миссии военных начнутся в Полярном круге и в международном воздушном пространстве у северо-запада России.
Зачем размещают бомбардировщики в Норвегии
В течение последних нескольких месяцев Пентагон эксплуатировал подобные группы бомбардировщиков B-52 на Ближнем Востоке. Все, чтобы продемонстрировать способность США быстро перемещать военные активы в потенциально напряженные регионы. Подобную цель имеют пока – показать готовность поднять сопротивление России.
Сейчас Министерство обороны США обеспокоено российскими военными мерами по закрытию потенциального доступа в Арктику для природных ресурсов и морского доступа. Россия, говорят в Пентагоне, продолжает милитаризировать арктический регион.
Оперативная готовность и наша способность поддерживать союзников и партнеров и быстро реагировать являются критически важными для общего успеха,
– сказал командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джефф Гарригиан.
Перемещение сил гораздо ближе к России означает, что США смогут быстрее реагировать на потенциальную агрессию России.
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