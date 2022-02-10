Истребители отправили с британской авиабазы Лоссимут. Они должны прибыть на авиабазу Ласк, которая возле польского Лодзя, уже сегодня, 10 февраля.
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Подробности от американских военных
В командовании ВВС США в Европе пояснили, что к такому шагу прибегли из-за того, что Россия продолжает наращивать военное присутствие возле Украины и на оккупированных территориях. Зато дополнительные американские истребители дадут возможность укрепить боеспособность, а также сдерживание и оборону союзников.
F-15 Eagle будет взаимодействовать с польскими и датскими самолетами F-16. Вместе с литовской авиабазой они осуществляют патрулирование в рамках миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии. Кроме этого, истребители США будут тесно сотрудничать с Объединенным центром воздушных операций Uedem, который базируется в Германии.
Развертывание американских F-15 в Польше повышает возможности коллективной обороны на восточном фланге НАТО и расширяет миссию по патрулированию воздушного пространства,
– подчеркнул генерал Джефф Харригиан.
Основное о F-15 Eagle
Источник: "Википедия"
- Это всепогодный тактический истребитель четвертого поколения. Предназначен для завоевания превосходства в воздухе.
- Рассчитан на 1 человека. Длина самолета достигает почти 20 метров, а размах крыла – 13 метров.
- Его максимальная скорость на большой высоте – 2 650 километров в час, а на малой – 1480 километров в час.
Иностранные истребители будут и в Балтии
В американских ВВС также отметили, что страны Балтии, расположенные на восточной границе НАТО, не имеют собственных истребителей. "Поэтому другие союзники по НАТО отправляют сменные отряды истребителей на авиабазы в Эстонии и Литве для обеспечения безопасности балтийского неба", – говорится в сообщении.
Американские военные в Польше
США решили усилить свое военное присутствие в Европе из-за угрозы нового российского вторжения в Украину. Польша, например, приняла 1 700 американских солдат. Первые из них прибыли в Жешув, расположенный недалеко от украинской границы, 5 февраля. Пентагон допускает привлечение этих военных к эвакуации американцев из Украины, если возникнет такая необходимость.
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