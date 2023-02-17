Генеральные инспекторы из Пентагона, Государственного департамента и Агентства США по международному развитию заявили, что до сих пор могли выполнять важные надзорные задания удаленно из Вашингтона, Польши и Германии. Но после поездки в Киев в конце января они заявили, что будут настаивать на том, чтобы некоторые из 177 аудиторов и следователей, изучающих помощь Украине, прибыли в страну.

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Почему инспекторы хотят приехать в Украину

Генеральные инспекторы несут ответственность за обеспечение того, чтобы американское оружие не было перенаправлено, средства налогоплательщиков не были выкачаны, а программы помощи работали должным образом.

Чем ближе мы будем, тем всеобъемлющим будет надзор,

– сказали они.

Официальные лица заявили, что, хотя это только начало, до сих пор они не получали уведомлений о крупных мошенничествах или незаконных действиях, связанных с помощью США Украине.

Но они также признали, что размер американского пакета помощи и скорость, с которой он был присвоен Конгрессом, создают проблемы.

Масштабы помощи Украине непривычны для США

Обычно Генеральные инспекторы работают в фоновом режиме, публикуя отчеты через месяцы или годы после того, как средства федерального правительства были израсходованы. Но масштабы помощи Украине подвергают чрезвычайной проверке работу трех чиновников и их команд.

Издание обратило внимание на то, что в условиях повышенного внимания со стороны Запада Владимир Зеленский в последние недели активизировал усилия по борьбе с коррупцией, увольняя чиновников и проводя рейды среди бывших чиновников.