Соответствующее заявление Зеленский сделал, отвечая на вопрос на Мюнхенской конференции безопасности, пишет 24 Канал. Зеленский заявил, что послевоенное общество в Украине больше не простит коррупцию.

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"Послевоенное общество в Украине больше не простит коррупции"

"Эта война много вымыла. Многие убежали из нашего государства, если говорить откровенно. Многие остались с оккупантами по собственной воле. И такой информации очень много. Наше общество послевоенное не простит каких-либо коррупционных шагов и поэтому я уверен, что мы это поборем", – заявил Зеленский.

Он добавил, что параллельно в Украине продолжают реализовать реформы и есть антикоррупционная система. По словам президента, последняя является одной из самых мощных в Европе.

У нас много институтов, завершается отбор должностного лица в антикоррупционный орган. И эта система будет на 100% работать. То есть, несмотря на войну, мы работаем. Хотя есть те или иные моменты. К сожалению, люди в мире, а это было при всех войнах: кто-то воюет, а кто-то пользуется войной. Но я уверен, что мы все это поборем, потому что этого всего остается не так много,

– сказал Зеленский.

Зеленский выступил в Мюнхене: что известно