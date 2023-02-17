Соответствующее заявление Зеленский сделал, отвечая на вопрос на Мюнхенской конференции безопасности, пишет 24 Канал. Зеленский заявил, что послевоенное общество в Украине больше не простит коррупцию.
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"Послевоенное общество в Украине больше не простит коррупции"
"Эта война много вымыла. Многие убежали из нашего государства, если говорить откровенно. Многие остались с оккупантами по собственной воле. И такой информации очень много. Наше общество послевоенное не простит каких-либо коррупционных шагов и поэтому я уверен, что мы это поборем", – заявил Зеленский.
Он добавил, что параллельно в Украине продолжают реализовать реформы и есть антикоррупционная система. По словам президента, последняя является одной из самых мощных в Европе.
У нас много институтов, завершается отбор должностного лица в антикоррупционный орган. И эта система будет на 100% работать. То есть, несмотря на войну, мы работаем. Хотя есть те или иные моменты. К сожалению, люди в мире, а это было при всех войнах: кто-то воюет, а кто-то пользуется войной. Но я уверен, что мы все это поборем, потому что этого всего остается не так много,
– сказал Зеленский.
Зеленский выступил в Мюнхене: что известно
- Украинский президент выступил 17 февраля на Мюнхенской конференции. Речь президента была посвящена вторжению России в Украину.
- Лидер государства отметил, что свободный мир должен заставить Россию проиграть. Причем Зеленский призвал Запад ускорить военную поддержку Украины, в том числе самолеты.
- По его словам, Россия пользуется промедлением партнеров и уже думает об агрессии против Молдовы. Кроме того, глава государства выразил убеждение, что Россия проиграет в 2023 году, но в то же время предостерег, что у врага еще есть потенциал.
- Президент пояснил, что Россия представляет глобальную опасность и намекнул, что Кремль помогает Ирану с обогащением урана. Зеленский сказал, что пока крайне низок риск, что Беларусь вступит в войну. Однако, по его словам, Россия пытается склонить Лукашенко к войне.