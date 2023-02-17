Відповідну заяву Зеленський зробив, відповідаючи на запитання на Мюнхенській безпековій конференції, пише 24 Канал. Зеленський заявив, що повоєнне суспільство в Україні більше не пробачить корупції.

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"Повоєнне суспільство в Україні більше не пробачить корупції"

"Ця війна багато вимила. Багато хто втік із нашої держави, якщо говорити відверто. Багато хто залишився з окупантами з власної волі. І такої інформації дуже багато. Наше суспільство повоєнне не пробачить якихось корупційних кроків і тому я впевнений, що ми це поборемо", – заявив Зеленський.

Він додав, що паралельно в Україні продовжують реалізувати реформи та є антикорупційна система. За словами президента, остання є однією з найпотужніших у Європі.

У нас багато інституцій, завершується відбір посадової особи до антикорупційного органу. І ця система на 100% працюватиме. Тобто, незважаючи на війну, ми працюємо. Хоча є ті чи інші моменти. На жаль, люди у світі, а це було за всіх війн: хтось воює, а хтось користується війною. Але я впевнений, що ми все це поборемо, тому що цього всього залишається не так багато,

– сказав Зеленський.

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