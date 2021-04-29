Посольство США в Киеве отреагировало на одобрение Верховной Радой законопроекта о рынке земли. В ведомстве отметили, что это будет способствовать децентрализации.

Реакция посольства США Американское дипломатическое представительство поздравило принятие закона. Там отметили, что соответствующий документ будет устранять возможности для коррупции. Рекомендуем Рынок земли: какие проблемы могут возникнуть у покупателя участка сельхозназначения Одобрение законопроекта №2194 является критическим шагом на пути к открытому и прозрачному рынку сельскохозяйственных земель. Проекты законов №2195, №3205 – важные шаги, которые еще ожидают решения Верховной Рады,

– говорится в сообщении. Прийняття законопроекту № 2194 є критичним кроком на шляху до відкритого та прозорого ринку с/г землі. Після його прийняття, закон сприятиме децентралізації та усуватиме можливості для корупції. Проекти законів № 2195, № 3205 - важливі кроки, які ще очікують на рішення ВР. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) April 29, 2021 Главное о рынке земли 28 апреля 2020 года президент Владимир Зеленский подписал закон о рынке земли с 1 июля 2021 года.

Ровно через год – 28 апреля 2021 года – Верховная Рада одобрила законопроект №2194. За него свой голос отдали 284 парламентария.

Соответствующий документ позволит разблокировать возможность продажи сельскохозяйственной земли.

В то же время законопроект №2195, предусматривающий продажу земли на государственных аукционах, пока не одобрили.

Главное о рынке земли / Инфографика 24 канала