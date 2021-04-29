В посольстве США отреагировали на одобрение изменений в земельный кодекс
Посольство США в Киеве отреагировало на одобрение Верховной Радой законопроекта о рынке земли. В ведомстве отметили, что это будет способствовать децентрализации.
Источник:твиттер посольства США
Реакция посольства США
Американское дипломатическое представительство поздравило принятие закона. Там отметили, что соответствующий документ будет устранять возможности для коррупции.
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Одобрение законопроекта №2194 является критическим шагом на пути к открытому и прозрачному рынку сельскохозяйственных земель. Проекты законов №2195, №3205 – важные шаги, которые еще ожидают решения Верховной Рады,
– говорится в сообщении.
Главное о рынке земли
- 28 апреля 2020 года президент Владимир Зеленский подписал закон о рынке земли с 1 июля 2021 года.
- Ровно через год – 28 апреля 2021 года – Верховная Рада одобрила законопроект №2194. За него свой голос отдали 284 парламентария.
- Соответствующий документ позволит разблокировать возможность продажи сельскохозяйственной земли.
- В то же время законопроект №2195, предусматривающий продажу земли на государственных аукционах, пока не одобрили.
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