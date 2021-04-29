Прийняття законопроекту № 2194 є критичним кроком на шляху до відкритого та прозорого ринку с/г землі. Після його прийняття, закон сприятиме децентралізації та усуватиме можливості для корупції. Проекти законів № 2195, № 3205 - важливі кроки, які ще очікують на рішення ВР.