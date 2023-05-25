Об этом на своем брифинга 24 мая заявил спикер Госдепа США Мэтью Миллер. Он подчеркнул, что все военные преступники должны понести наказание, информирует 24 Канал.

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В Госдепе США осудили разговор Львовой-Беловой и представительницы ООН

Миллер напомнил, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест детского омбудсмена России за военные преступления против украинских детей. Поэтому такая встреча, по его мнению, "особо неуместна".

Мы глубоко обеспокоены тем, что высокопоставленный дипломат ООН встретилась с лицом, скрывающимся от правосудия,

– подчеркнул представитель.

Кроме того, Миллер подчеркнул, что Кремль сознательно депортирует детей из нашей страны, изменяя их идентичность. Более того, россияне отказывают родителям и законным опекунам в доступе к маленьким украинцам, поэтому, по словам спикера, этот вопрос должны продолжать поднимать на глобальном уровне.

"Дети являются одной из самых уязвимых групп населения. Они должны быть защищены, особенно во время войны", – отметил он.

Напоследок Миллер рассказал, что США привлечет к ответственности всех военных преступников, нанесших ущерб украинцам и нашей стране в целом.

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