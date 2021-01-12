В США прогнозируют штурм Капитолия во время инаугурации Байдена: первые детали
Во время инаугурации новоизбранного президента США Джо Байдена 20 января сторонники Дональда Трампа могут вновь штурмовать здание Капитолия.
Сенаторов США уже предупредили о возможном нападении тысяч экстремистов. Об этом сообщает The Hill.
Актуально Байден принесет присягу перед Капитолием даже несмотря на недавние беспорядки: детали
Детали
- По состоянию на 12 января было по меньшей мере 4 угрозы в адрес Капитолия, Белого дома и Верховного Суда.
- Конгрессмен Конор Лэмб заявил, что, по крайней мере, на словах сторонники Трампа настроены очень решительно.
- Лэмб отметил: "они говорят о 4 тысячах вооруженных "патриотов", которые должны окружить Капитолий и помешать любому демократу войти".
- Кроме того, он отметил, что эти якобы "патриоты" даже заявили о плане боевых действий.
- По словам Лэмба, этих людей нужно остановить. Однако переговоры с ними пока никто не ведет.
- Американские политики пережили стресс во время нападения на Капитолий 6 января. Дополнительные угрозы, которые продолжают поступать, лишь ухудшают их психологическое состояние.
Беспорядки в Вашингтоне: что следует помнить / инфографика 24 канала
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