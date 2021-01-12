Під час інавгурації новообраного президента США Джо Байдена 20 січня прихильники Дональда Трампа можуть знову штурмувати будівлю Капітолію.

Сенаторів США вже попередили про можливий напад тисяч екстремістів. Про це повідомляє The Hill. Актуально Байден складе присягу перед Капітолієм навіть попри нещодавні заворушення: деталі Деталі Станом на 12 січня було щонайменше 4 погрози на адресу Капітолію, Білого Дому та Верховного Суду. Конгресмен Конор Лемб заявив, що, принаймні, на словах прихильники Трампа налаштовані дуже рішуче. Лемб наголосив: "вони кажуть про 4 тисячі озброєних "патріотів", які мають оточити Капітолій та завадити будь-якому демократові увійти". Окрім того, він зауважив, що ці нібито "патріоти" навіть заявили про план бойових дій. За словами Лемба, цих людей потрібно зупинити. Однак переговори з ними наразі ніхто не веде. Американські політики пережили стрес під час нападу на Капітолій 6 січня. Додаткові погрози, які продовжують надходити, лише погіршують їхній психологічний стан. Заворушення у Вашингтоні: що слід пам'ятати / Інфографіка 24 каналу