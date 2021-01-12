Новообраний президент США Джозеф Байден заявив, що попри протести через результати виборів, він все одно складатиме присягу перед Капітолієм. Усе через те, що так традиційно заведено.

За словами Байдена, наразі основно увага в країні має бути прикута до важливих питань. Про це повідомляє The Guardian.

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На думку новообраного президента, варто притягнути до відповідальності тих, хто брав участь у штурмі Капітолію.

Зверніть увагу! Президент США Дональд Трамп запровадив режим надзвичайного стану у місті Вашингтон. Він діятиме до 24 січня. Це знадобилося для того, щоб захистити інавгурацію Джозефа Байдена. Детальніше про це – читайте тут.

Варто зауважити, що інавгурацію Байдена призначили на 20 січня 2021 року.

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Що цьому передувало: коротко

Прихильники Дональда Трампа 6 січня 2021 року почали вриватися всередину будівлі Капітолію. Усе через те, що в цей день Конгрес США мав оголосити офіційні результати американських виборів президента.

Протестувальники розбивали вікна, розводили невеликі пожежі, зривали зі стін картини та руйнували меблі.

Внаслідок заворушень у Вашингтоні померли 5 людей.

Після цих подій у Конгресі заговорили про імпічмент Дональда Трампа.



Заворушення у Вашингтоні: що слід пам'ятати / Інфографіка 24 каналу