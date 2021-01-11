У США не вдасться провести процедуру імпічменту чинного президента Дональда Трампа до інавгурації Джозефа Байдена. Вона є занадто довгою та складною.

Водночас до того часу в США вже буде новий президент. Про це заявив експерт з міжнародної політики Ілія Куса в ефірі 24 каналу.

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За його словами, наразі акція з оголошенням імпічменту Трампа є виключно політичною дією.

Демократи намагаються піаритися, "добити" Дональда Трампа симолічно й ідеологічно та закріпити його поразку в головах людей,

– припустив експерт.

Куса зазначив, що поляризація американців, яку побачили під час заворушень у Вашингтоні, триватиме й надалі. Він припустив, що розкол в країні лише поглиблюватиметься.

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На думку Куси, така ситуація у США, ймовірно, триватиме протягом усієї президентської каденції Байдена. Експерт зазначив, що головним питанням для нього буде те, яким чином нівелювати ризики, що виходять з розколу.

"В іншому випадку Байден просто ризикує, що сутички при ньому знову посиляться", – наголосив Куса.

Експерт припустив, що новообраний президент не встигне за 4 роки врегулювати всі суперечки, які тепер існують у суспільстві.

Відносини України та США

Куса розповів, що заглиблення представників влади США у внутрішньо-політичний порядок денний країни відбувався протягом 4 років президентства Трампа.

Вони думали передусім про Америку. При Байдені ця стратегія продовжиться,

– заявив експерт.

На його думку, у новообраного президента будуть інші методи комунікації з іноземними партнерами, підходи до міжнародних відносин та фокус у зовнішній політиці.

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Однак експерт заявив, що внутрішньо-політичні проблеми США будуть пріоритетними для політики Байдена. Як підсумував Куса, через це Україна мусить розуміти, що робити ставку на Америку наразі не варто.

Заворушення у США: коротко

Прихильники Дональда Трампа 6 січня 2021 року прийшли під будівлю Капітолію та почали прориватися всередину. У цей день Конгрес США мав оголосити офіційні результати американських виборів президента.

Протестувальники розбивали вікна, розводили невеликі пожежі, зривали зі стін картини та руйнували меблі.

Через стрілянину одна з мітингувальниць померла. Також тоді поранили кількох поліцейських. Загалом заворушення забрали життя 5 людей.

Після цих подій у Конгресі заговорили про імпічмент Дональда Трампа.

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Заворушення у Вашингтоні: що слід пам'ятати / Інфографіка 24 каналу