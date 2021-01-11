В США не удастся провести процедуру импичмента действующего президента Дональда Трампа к инаугурации Джозефа Байдена. Она слишком длинная и сложная.

В то же время к тому времени в США уже будет новый президент. Об этом заявил эксперт по международной политике Илия Куса в эфире 24 канала.

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По его словам, сейчас акция с объявлением импичмента Трампа является исключительно политическим действием.

Демократы пытаются пиариться, "добить" Дональда Трампа симолично и идеологически и закрепить его поражение в головах людей,

– предположил эксперт.

Куса отметил, что поляризация американцев, которую увидели во время беспорядков в Вашингтоне, будет продолжаться. Он предположил, что раскол в стране будет только усугубляться.

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По мнению Кусы, такая ситуация в США, вероятно, будет продолжаться в течение всей президентской каденции Байдена. Эксперт отметил, что главным вопросом для него является то, каким образом нивелировать риски, исходящие из раскола.

"В противном случае Байден просто рискует, что столкновения при нем снова усилятся", – подчеркнул Куса.

Эксперт предположил, что новоизбранный президент не успеет за 4 года урегулировать все споры, которые теперь существуют в обществе.

Отношения Украины и США

Куса рассказал, что углубление представителей власти США во внутриполитическую повестку дня страны происходило в течение 4 лет президентства Трампа.

Они думали прежде всего об Америке. При Байдене эта стратегия продолжится,

– заявил эксперт.

По его мнению, у новоизбранного президента будут другие методы коммуникации с иностранными партнерами, подходы к международным отношениям и фокус во внешней политике.

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Однако эксперт заявил, что внутренние политические проблемы США будут приоритетными для политики Байдена. Как подытожил Куса, поэтому Украина должна понимать, что делать ставку на Америку пока не стоит.

Беспорядки в США: коротко

Сторонники Дональда Трампа 6 января 2021 года пришли под здание Капитолия и начали прорываться внутрь. В этот день Конгресс США должен был объявить официальные результаты американских выборов президента.

Протестующие разбивали окна, разводили небольшие пожары, срывали со стен картины и разрушали мебель.

Из-за стрельбы одна из митингующих умерла. Также тогда ранили нескольких полицейских. В общем беспорядки унесли жизни 5 человек.

После этих событий в Конгрессе заговорили об импичменте Дональда Трампа.

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Беспорядки в Вашингтоне: что следует помнить / Инфографика 24 канала