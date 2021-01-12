Президент США Дональд Трамп запровадив режим надзвичайного стану у місті Вашингтон. Він діятиме до 24 січня. Це знадобилося для того, аби убезпечити інавгурацію нового президента – Джозефа Байдена.

Трамп вирішив допомогти інавгурації Байдена

Пані мер Вашингтона Мюріел Баузер звернулася до Білого дому з проханням запровадити у місті режим надзвичайного стану. Про це розповіли у CNN.

Тим часом Демократи зібрали необхідні голоси для початку процедури імпічменту Трампа

Вашингтону це потрібно для того, аби отримати додаткове фінансування для забезпечення порядку в місті. Адже саме там 20 січня відбудеться церемонія інавгурації нового президента США – демократа Джозефа Байдена.

У відповідь на прохання міста "Дональд Трамп заявив, що в окрузі Колумбія – надзвичайна ситуація". Тому глава Білого дому наказав посилити заходи до 59 інавгурації президента на період з 11 по 24 січня 2021 року.

Усе це відбувається на тлі трагічних подій у Вашингтоні 6 січня, коли прихильники Трампа штурмували Капітолій, що призвело до загибелі людей.



Що слід пам'ятати про події у Вашингтоні 6 січня / Інфографіка 24 каналу

До того ж ФБР (Федеральне бюро розслідувань) попередило про можливі збройні протести у США перед інавгурацією Байдена. І навіть про підготовку повстання, якщо Трампа усунуть за рішенням Конгресу.

Тут детальніше ФБР отримало інформацію про повстання в разі усунення Трампа, – ЗМІ