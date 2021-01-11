Федеральне бюро розслідувань начебто попередило про підготовку великого повстання на території США. За інформацією американських ЗМІ, бунт розпочнеться, якщо Конгрес таки відсторонить Дональда Трампа від виконання обов'язків президента.

До Вашингтона планує приїхати озброєна група

У ФБР мають інформацію про озброєну групу людей, яка виїде до Вашингтона 16 січня. Про це у твіттері написав кореспондент ABC News Аарон Катерскі.

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У разі спроби Конгресу відсторонити Трампа шляхом застосування 25-ї поправки до конституції, відбудеться величезне повстання,

– написав Катерскі.

The FBI has "received information about an identified armed group intending to travel to Washington, DC on 16 January. They have warned that if Congress attempts to remove POTUS via the 25th Amendment a huge uprising will occur," according to a bulletin obtained by @ABC — Aaron Katersky (@AaronKatersky) January 11, 2021

Що відомо про можливе відсторонення Трампа

Розмови про імпічмент Трампу розпочались після резонансних подій 6 січня . Тоді прихильники чинного глави Білого дому штурмували Капітолій. Під час заворушень померли 5 людей.

. Тоді прихильники чинного глави Білого дому штурмували Капітолій. Під час заворушень померли 5 людей. Сам Трамп, що перед початком заворушень виступав перед своїми симпатиками, згодом закликав їх розійтись. Проте президент наголосив, що розуміє їхні мотиви та зазначив, що перемогу у нього вкрали.

Така поведінка глави держави розлютила американських конгресменів.

Віцепрезидента США Майка Пенса закликали застосувати 25-ту поправку та усунути Трампа з посади.

Демократи хочуть оголосити імпічмент главі Білого дому.

У Палаті представників начебто вже назбирали достатньо голосів для цього. Резолюцію планують розглянути 13 – 14 січня.

Головне про те, що відбулось у Вашингтоні 6 січня, можна дізнатись тут.