ФБР получило информацию о восстании в случае устранения Трампа, – СМИ
Федеральное бюро расследований якобы предупредило о подготовке крупного восстания на территории США. По информации американских СМИ, бунт начнется, если Конгресс все-таки отстранит Дональда Трампа от исполнения обязанностей президента.
В Вашингтон планирует приехать вооруженная группа
В ФБР располагают информацией о вооруженной группе людей, которая выедет в Вашингтон 16 января. Об этом в твиттере написал корреспондент ABC News Аарон Катерски.
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В случае попытки Конгресса отстранить Трампа путем применения 25-й поправки к конституции, произойдет огромное восстание,
– написал Катерски.
Что известно о возможном отстранении Трампа
- Разговоры об импичменте Трампу начались после резонансных событий 6 января. Тогда сторонники действующего главы Белого дома штурмовали Капитолий. Во время беспорядков умерли 5 человек.
- Сам Трамп, перед началом беспорядков выступавший перед своими поклонниками, впоследствии призвал их разойтись. Однако президент подчеркнул, что понимает их мотивы и отметил, что победу у него украли.
- Такое поведение главы государства разозлило американских конгрессменов.
- Вице-президента США Майка Пенса призвали применить 25-ю поправку и устранить Трампа с поста.
- Демократы хотят объявить импичмент главе Белого дома.
- В Палате представителей вроде бы уже насобирали достаточно голосов для этого. Резолюцию планируют рассмотреть 13 – 14 января.
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