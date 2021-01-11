Федеральное бюро расследований якобы предупредило о подготовке крупного восстания на территории США. По информации американских СМИ, бунт начнется, если Конгресс все-таки отстранит Дональда Трампа от исполнения обязанностей президента.

В Вашингтон планирует приехать вооруженная группа

В ФБР располагают информацией о вооруженной группе людей, которая выедет в Вашингтон 16 января. Об этом в твиттере написал корреспондент ABC News Аарон Катерски.

К теме Палата представителей США обнародовала резолюцию об импичменте Трампа: в чем его обвиняют

В случае попытки Конгресса отстранить Трампа путем применения 25-й поправки к конституции, произойдет огромное восстание,

– написал Катерски.

The FBI has "received information about an identified armed group intending to travel to Washington, DC on 16 January. They have warned that if Congress attempts to remove POTUS via the 25th Amendment a huge uprising will occur," according to a bulletin obtained by @ABC — Aaron Katersky (@AaronKatersky) January 11, 2021

Что известно о возможном отстранении Трампа

Разговоры об импичменте Трампу начались после резонансных событий 6 января. Тогда сторонники действующего главы Белого дома штурмовали Капитолий. Во время беспорядков умерли 5 человек.

Тогда сторонники действующего главы Белого дома штурмовали Капитолий. Во время беспорядков умерли 5 человек. Сам Трамп, перед началом беспорядков выступавший перед своими поклонниками, впоследствии призвал их разойтись. Однако президент подчеркнул, что понимает их мотивы и отметил, что победу у него украли.

Такое поведение главы государства разозлило американских конгрессменов.

Вице-президента США Майка Пенса призвали применить 25-ю поправку и устранить Трампа с поста.

Демократы хотят объявить импичмент главе Белого дома.

В Палате представителей вроде бы уже насобирали достаточно голосов для этого. Резолюцию планируют рассмотреть 13 – 14 января.

Главное о том, что произошло в Вашингтоне 6 января, можно узнать здесь.