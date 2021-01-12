Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения в городе Вашингтон. Он будет действовать до 24 января. Это понадобилось для того, чтобы обезопасить инаугурацию нового президента – Джозефа Байдена.

Трамп решил помочь инаугурации Байдена

Госпожа мэр Вашингтона Мюриэл Баузер обратилась к Белому дому с просьбой ввести в городе режим чрезвычайного положения. Об этом рассказали в CNN .

Тем временем Демократы собрали необходимые голоса для начала процедуры импичмента Трампа

Вашингтону это нужно для того, чтобы получить дополнительное финансирование для обеспечения порядка в городе. Ведь именно там 20 января состоится церемония инаугурации нового президента США – демократа Джозефа Байдена.

В ответ на просьбу города "Дональд Трамп заявил, что в округе Колумбия – чрезвычайная ситуация". Поэтому глава Белого дома приказал усилить меры к 59 инаугурации президента на период с 11 по 24 января 2021 года.

Все это происходит на фоне трагических событий в Вашингтоне 6 января, когда сторонники Трампа штурмовали Капитолий, что привело к гибели людей.



Что следует помнить о событиях в Вашингтоне 6 марта / Инфографика 24 канала

К тому же ФБР (Федеральное бюро расследований) предупредило о возможных вооруженных протестах в США перед инаугурацией Байдена. И даже о подготовке восстания, если Трампа устранят по решению Конгресса.