Новоизбранный президент США Джозеф Байден заявил, что несмотря на протесты из-за результатов выборов, он все равно примет присягу перед Капитолием. Все потому, что так традиционно принято.

По словам Байдена, пока основное внимание в стране должно быть приковано к важным вопросам. Об этом сообщает The Guardian.

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По мнению новоизбранного президента, стоит привлечь к ответственности тех, кто участвовал в штурме Капитолия.

Обратите внимание! Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения в городе Вашингтон. Он будет действовать до 24 января. Это понадобилось для того, чтобы защитить инаугурацию Джозефа Байдена. Подробнее об этом – читайте здесь.

Стоит заметить, что инаугурацию Байдена назначили на 20 января 2021 года.

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Что этому предшествовало: коротко

Сторонники Дональда Трампа 6 января 2021 года начали врываться внутрь здания Капитолия. Все потому, что в этот день Конгресс США должен был объявить официальные результаты американских выборов президента.

Протестующие разбивали окна, разводили небольшие пожары, срывали со стен картины и разрушали мебель.

В результате беспорядков в Вашингтоне умерли 5 человек.

После этих событий в Конгрессе заговорили об импичменте Дональда Трампа.



Беспорядки в Вашингтоне: что следует помнить / Инфографика 24 канала