Байден примет присягу перед Капитолием даже несмотря на недавние беспорядки: детали
Новоизбранный президент США Джозеф Байден заявил, что несмотря на протесты из-за результатов выборов, он все равно примет присягу перед Капитолием. Все потому, что так традиционно принято.
По словам Байдена, пока основное внимание в стране должно быть приковано к важным вопросам. Об этом сообщает The Guardian.
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По мнению новоизбранного президента, стоит привлечь к ответственности тех, кто участвовал в штурме Капитолия.
Стоит заметить, что инаугурацию Байдена назначили на 20 января 2021 года.
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Что этому предшествовало: коротко
- Сторонники Дональда Трампа 6 января 2021 года начали врываться внутрь здания Капитолия. Все потому, что в этот день Конгресс США должен был объявить официальные результаты американских выборов президента.
- Протестующие разбивали окна, разводили небольшие пожары, срывали со стен картины и разрушали мебель.
- В результате беспорядков в Вашингтоне умерли 5 человек.
- После этих событий в Конгрессе заговорили об импичменте Дональда Трампа.
Беспорядки в Вашингтоне: что следует помнить / Инфографика 24 канала
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