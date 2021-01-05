В ближайшие месяцы американские ударные беспилотники MQ-9 Reaper, а также почти 90 военных будут находиться на румынской базе Кимпия-Турзи. Бойцы армии США будут выполнять разведывательные, наблюдательные и исследовательские миссии в регионе.

В Минобороны Румынии заявили, что присутствие войск США нужно для НАТО. Об этом сообщает Mediafax.ro.

Важно Нацгвардия разработает доктрину по принципам НАТО: что известно

Сотрудничество между США и Румынией способствует укреплению способности коллективной обороны и повышению региональной безопасности, добавили в ведомстве.

Что будут делать американские военные в Румынии

Бойцы армии США будут выполнять разведывательные, наблюдательные и исследовательские миссии в поддержку операций НАТО, а ВВС Румынии будет оказывать техническую, оперативную и материально-техническую поддержку, необходимую для выполнения миссий.

Заметим, что американские беспилотники MQ-9 Reaper, которые сейчас находятся в Румынии, раньше использовали для убийства иранского генерала Кассема Сулеймани. Он управляется с земли экипажем из двух операторов, имеет продолжительность действия 14 часов, максимальную скорость до 500 километров в час и дальность действия 1850 километров.



Американский беспилотник / Фото Avia.pro