США перебросили ударные беспилотники и военных в Румынию: причина
В ближайшие месяцы американские ударные беспилотники MQ-9 Reaper, а также почти 90 военных будут находиться на румынской базе Кимпия-Турзи. Бойцы армии США будут выполнять разведывательные, наблюдательные и исследовательские миссии в регионе.
В Минобороны Румынии заявили, что присутствие войск США нужно для НАТО. Об этом сообщает Mediafax.ro.
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Сотрудничество между США и Румынией способствует укреплению способности коллективной обороны и повышению региональной безопасности, добавили в ведомстве.
Что будут делать американские военные в Румынии
Бойцы армии США будут выполнять разведывательные, наблюдательные и исследовательские миссии в поддержку операций НАТО, а ВВС Румынии будет оказывать техническую, оперативную и материально-техническую поддержку, необходимую для выполнения миссий.
Заметим, что американские беспилотники MQ-9 Reaper, которые сейчас находятся в Румынии, раньше использовали для убийства иранского генерала Кассема Сулеймани. Он управляется с земли экипажем из двух операторов, имеет продолжительность действия 14 часов, максимальную скорость до 500 километров в час и дальность действия 1850 километров.
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