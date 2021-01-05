У найближчі місяці американські ударні безпілотники MQ-9 Reaper, а також майже 90 військових перебуватимуть на румунській базі Кимпія-Турзій. Бійці армії США виконуватимуть розвідувальні, спостережні та дослідницькі місії у регіоні.

У Міноборони Румунії заявили, що присутність військ США потрібна для НАТО. Про це повідомляє Mediafax.ro.

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Співпраця між США та Румунією сприяє зміцненню спроможності колективної оборони та підвищенню регіональної безпеки, додали у відомстві.

Що робитимуть американські військові у Румунії

Бійці армії США виконуватимуть розвідувальні, спостережні та дослідницькі місії на підтримку операцій НАТО, а ВПС Румунії надаватиме технічну, оперативну та матеріально-технічну підтримку, необхідну для виконання місій.

Зауважимо, що американські безпілотники MQ-9 Reaper, які наразі перебувають у Румунії, раніше використовували для вбивства іранського генерала Кассема Сулеймані. Він управляється з землі екіпажем з двох операторів, має тривалість дії 14 годин, максимальну швидкість до 500 кілометрів на годину і дальність дії 1850 кілометрів.



Американський безпілотник / Фото Avia.pro