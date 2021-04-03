США уже передали России сигнал, что на этот раз санкциями не обойдется, – Климкин
По мнению Павла Климкина, когда глава США Джо Байден позвонил президенту Владимиру Зеленскому, это был сигнал поддержки. Кроме того, Штаты передали сигнал и России. Правда, совсем другой.
Источник:24 канал
Звонок свидетельствует о том, что Штаты поддерживают Украину как партнера. Об этом заявил бывший министр иностранных дел в эфире одного из украинских каналов.
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Что говорит Климкин
По словам бывшего министра, в международных отношениях сильнейшие сигналы передаются не публично. Поэтому звонок из США – это проявление общественной поддержки. Он был важным.
Но я уверен, что США уже передали России очень четкий сигнал о том, что в случае дальнейших шагов Путина декларациями и символическими санкциями не обойдется,
– подчеркнул Климкин.
Он добавил, что звучать такой сигнал может по-разному.
Разговор Байдена и Зеленского: что известно
- Байден позвонил Зеленскому 2 апреля.
- Американский президент заверил в непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США.
- Белый дом поддерживает план Зеленского в борьбе с коррупцией и реализацию демократических реформ.
- Чиновники также поговорили о важности тесного сотрудничества стран для сдерживания пандемии COVID-19.
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