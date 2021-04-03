По мнению Павла Климкина, когда глава США Джо Байден позвонил президенту Владимиру Зеленскому, это был сигнал поддержки. Кроме того, Штаты передали сигнал и России. Правда, совсем другой.

Звонок свидетельствует о том, что Штаты поддерживают Украину как партнера. Об этом заявил бывший министр иностранных дел в эфире одного из украинских каналов.

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Что говорит Климкин

По словам бывшего министра, в международных отношениях сильнейшие сигналы передаются не публично. Поэтому звонок из США – это проявление общественной поддержки. Он был важным.

Но я уверен, что США уже передали России очень четкий сигнал о том, что в случае дальнейших шагов Путина декларациями и символическими санкциями не обойдется,

– подчеркнул Климкин.

Он добавил, что звучать такой сигнал может по-разному.

Обратите внимание! Ранее Байден назвал Путина убийцей. Российский президент ответил "Кто как прозывается, так сам называется".

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