Новость CNN сообщает со ссылкой на источники, которые уже ознакомились с соответствующим решением. Никаких деталей пока не раскрывают.

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Согласно информации двух источников, которые ознакомились с этим решением, США планируют ввести санкции против российского президента Владимира Путина в пятницу (25 февраля – 24 канал),

– говорится в сообщении.

Между тем глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич сообщил, что ЕС заморозит все европейские активы Путина. Совет иностранных дел ЕС принял второй пакет санкций.

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