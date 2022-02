Такой шаг является одной из составляющих персональных санкций, наложенных на топ-политиков страны-агрессора. Об этом сообщил в твиттере министр иностранных дел Латвии Эдгар Рынкевич.

На тему Путин и Лавров внесены в список санкций ЕС – Борель

Наказание за оккупационные наклонности

Таким решением страны Европы напомнили Путину о недопустимости войны против Украины. Глава МИД Латвии отметил, что это уже 2 пакета санкций.

Совет иностранных дел ЕС принял второй пакет санкций. Замораживание активов включает президента России и его министра иностранных дел. Уже готовим 3 пакета санкций,

– написал Рынкевич.



Следует отметить, что на этом санкционная борьба против оккупанта не завершится. В частности, также 25 февраля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал отключить Россию от SWIFT . Такое действие крайне жесткое, поэтому сможет причинить максимальную боль президенту Путину и его режиму.

Читайте текст публикации Эдгара Ринкевича:

