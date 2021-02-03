Штаты поддержали усилия Украины по противодействию злонамеренному влиянию России, то есть санкции против телеканалов нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Источник: посольство США в Украине

Отметили, что усилия Украины направлены на защиту своего суверенитета и территориальной целостности и в соответствии с законодательством.

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Реакция США

Поэтому в Штатах такие шаги поддержали.

Мы все должны работать вместе, чтобы не давать применять дезинформацию как оружие в информационной войне против суверенных государств,

– отметили в посольстве.

Как отреагировали в мире

Евросоюз положительно оценил санкции против ZIK, "112 Украина" и Newsone. Глава представительства Украины при ЕС Николай Точицкий отметил, что есть неофициальная реакция.

В то же время в России жалуются из-за санкций. В Кремле даже обратились к международным организациям.

Блокировка каналов Козака: что известно

Совет национальной безопасности и обороны 2 февраля применил санкции против соратника Медведчука Тараса Козака. Президент Владимир Зеленский подписал указ.

Поэтому телеканалы политика ZIK, "112 Украина" и Newsone заблокировали. Сразу после решения они прекратили вещание.

Зеленский отметил, что Украина поддерживает свободу слова, но не пропаганду. Глава государства поблагодарил украинцев за поддержку решения СНБО.



Санкции СНБО / Инфографика 24 канала