Кремль отреагировал на закрытие телеканалов ZIK, NewsOne и "112 Украина". У президента России Владимира Путина просят помощи международных организаций.

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У Путина утверждают, что закрытие каналов якобы не соответствует международным нормам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков российским СМИ.

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Реакция Кремля

Песков сетует, что Россия осуждает действия украинских властей. Пресс-секретарь призвал международные организации обратить внимание на решение по санкциям.

Что этому предшествовало

Санкции СНБО / инфографика 24 канала