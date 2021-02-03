У Путина сетуют из-за закрытия каналов Медведчука
Кремль отреагировал на закрытие телеканалов ZIK, NewsOne и "112 Украина". У президента России Владимира Путина просят помощи международных организаций.
Источник 24 канал
У Путина утверждают, что закрытие каналов якобы не соответствует международным нормам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков российским СМИ.
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Реакция Кремля
Песков сетует, что Россия осуждает действия украинских властей. Пресс-секретарь призвал международные организации обратить внимание на решение по санкциям.
Что этому предшествовало
- Совет национальной безопасности и обороны применил персональные санкции против соратника кума Путина Виктора Медведчука – нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.
- Санкции наложили на 5 лет.
- Сразу после этого ZIK, NewsOne и "112 Украина" прекратили свое вещание.
- Украинское общество и большинство политиков приветствовали такое решение. Против выступили только нардепы из ОПЗЖ.
- Зеленский подчеркнул, что Украина поддерживает свободу слова, но не пропаганду. Поэтому президент поблагодарил граждан за поддержку решения СНБО.
- К слову, санкции якобы наложили и на самолеты Медведчука и Козака.
Санкции СНБО / инфографика 24 канала
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