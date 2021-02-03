Кремль відреагував на закриття телеканалів ZIK, NewsOne і "112 Україна". У президента Росії Володимира Путіна просять допомоги міжнародних організацій.

Джерело 24 канал

У Путіна переконують, що закриття каналів нібито не відповідає міжнародним нормам. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков російським ЗМІ.

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Реакція Кремля

Пєсков бідкається, що Росія засуджує дії української влади. Прессекретар навіть закликав міжнародні організації звернути увагу на рішення щодо санкцій.

Що цьому передувало



Санкції РНБО / Інфографіка 24 каналу