В США подобную инициативу восприняли положительно. Постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит заявила, что ее страна заинтересована в укреплении возможностей Альянса.

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В Европе вырастет потенциал

По словам Смит, США готовы приветствовать региональные инициативы как объединение Великобритании, Польши, Украины и стран Балтии в отдельный союз, если он будет усиливать оборонный потенциал в Европе.

За последние годы уже были инициативы по созданию подобных "миниформатных" альянсов разного рода, среди которых и оборонные.

Поэтому если члены НАТО разделяются на форматы партнерских отношений или на определенные группы, чтобы помочь нарастить потенциал и коллективными усилиями укрепить Альянс, мы хотели бы это поддержать.

– заверила Смит.

По ее словам, НАТО, где она представляет США, также заинтересована в укреплении своего восточного фланга.

Как Борис Джонсон поддерживает Украину

Британский премьер стал одним из тех мировых политиков, которые стоят с нашим государством бок о бок с первых дней войны. Президент Владимир Зеленский называет его другом и союзником. В марте Джонсон посетил военный Киев в знак солидарности. Недавно по итогам разговора с Зеленским Джонсон заявил, что его страна предоставит Украине военную помощь в размере 1,3 миллиарда фунтов стерлингов, поэтому мы получим больше оружия.

Также премьер-министр Великобритании заявлял, что он не видит сценария нормализации отношений президентом России Владимиром Путиным. Он убежден, что покаяние для Путина – это очень трудный шаг. В то же время мировое сообщество рискует попасть в ловушку 2014 года, когда Россия аннексировала украинский Крым. Поскольку мир признал, что это было ужасно и осудил действия России, но продолжал диалог с Путиным.

Украина не безразлична к такой последовательной и преданной поддержке Бориса Джонсона. Поэтому наши люди стараются отметить все возможными и креативными способами. К примеру, в Киеве появился круассан в честь британского премьера. Кондитерское изделие назвали "Борис Джонсонюк". Госпожа посол Великобритании Мелинда Симмонс заметила круассан в одном из столичных кафе. В соцсетях шутили, что круассан имеет похожую прическу, как у Бориса Джонсона. Стоит ли он 97 гривен.

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