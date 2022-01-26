Учитывая это, Украина не имеет возражений относительно письменных предложений, которые направят Кремлю. Такое заявление во время брифинга сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Что в МИД говорят о предстоящем ответе США

Речь идет о так называемых "гарантиях безопасности", которых Россия требует от США еще с декабря 2021 года. Москва хочет добиться, в частности, официальных обязательств по не расширению НАТО. Фактически там хотят, чтобы Украину не принимали в Альянс.

Наша позиция учтена. Предложения, которые Соединенные Штаты направят России в части по Украине не вызывают наших возражений,

– подчеркнул Кулеба.

"Сюрпризов не будет"

Накануне в администрации Байдена сообщили, что подготовили ответ Кремлю насчет "гарантий безопасности", и уже проинформировали о ее содержании власть Украины. Сюрпризов там не будет, отметили в Белом доме.

Представитель американского Госдепа Нед Прайс также подчеркнул, что позиция Украины – учтена. По его словам, передать свои письменные предложения Москве в США якобы готовы уже на этой неделе, то есть еще до конца января.

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