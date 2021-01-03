В городе Сомерсет, что в штате Мичиган, полицейский Мэтт Лима купил подарочные сертификаты двум женщинам, которых обвинили в краже продуктов из супермаркета. Нарушители признались, что не просканировали на кассе некоторые товары, ведь у них было очень мало денег.

Инцидент произошел накануне католического Рождества, 25 декабря. Но о полицейском-герое стало известно лишь после Нового года. Об этом говорится в сообщении департамента полиции Сомерсета.

Интересно Медик сделал предложение своему парню во время вакцинации от COVID-19: трогательное видео

Мэтта Лима вызвали в местный супермаркет охранники после того, как заметили, что 2 женщины с детьми на кассе самообслуживания просканировали не все товары.

Полицейский прибыл на место инцидента и отвел в сторону одну из покупательниц. Мужчина спросил, почему они не рассчитались за все, что взяли в магазине. Та рассказала ему, что мать детей не работает и у нее мало денег. Но несмотря ни на что, она хотела порадовать своих детей праздничным ужином на Рождество

Правоохранитель приобрел женщинам подарочные сертификаты на продукты

Полицейский приказал женщинам вернуть неоплаченные товары на полочки, а сам взамен купил им подарочные сертификаты на приобретение продуктов, номиналом в 250 долларов.

Мэтт рассказал, что женщины были шокированы его поступком и выражали искреннюю благодарность за такие действия копа.

Я поступил так, как считал, что будет правильно. Это не касается меня лично. Но я попытался поставить себя на место этой семьи и проявить немного эмпатии к ним,

– прокомментировал полицейский в Сомерсете.



Полицейский Мэтт Лима / Скриншот с видео

Руководитель местного департамента полиции также выразил благодарность офицеру. Он подчеркнул, что действия Мэтта Лимы показывают, что значит защищать граждан и им служить.