У місті Сомерсет, що в штаті Мічиган, поліцейський Метт Ліма купив подарункові сертифікати двом жінкам, яких звинуватили в крадіжці продуктів з супермаркету. Порушниці зізналися, що не просканували на касі деякі товари, адже мали дуже мало грошей.

Інцидент стався напередодні католицького Різдва, 25 грудня. Але про поліцейського-героя стало відомо лише після Нового Року. Про це мовиться в повідомленні департаменту поліції Сомерсета.

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Метта Ліма викликали до місцевого супермаркету охоронці після того, як помітили, що 2 жінки з дітьми на касі самообслуговування просканували не всі товари.

Поліцейський прибувши на місце інциденту і відвів у бік одну з покупчинь. Чоловік запитав, чому вони не розрахувалися за все, що взяли в магазині. Та розповіла йому, що мати дітей не працює і в неї мало грошей. Але попри все, вона хотіла потішити своїх дітей святковою вечерею на Різдво

Правоохоронець придбав жінкам подарункові сертифікати на продукти

Поліцейський наказав жінкам повернути неоплачені товари на полички, а сам натомість купив їм подарункові сертифікати на придбання продуктів, номіналом у 250 доларів.

Метт розповів, що жінки були шоковані його вчинком і висловлювали щиру вдячність за такі дії копа.

Я вчинив так, як вважав, що буде правильно. Це не стосується мене особисто. Але я спробував поставити себе на місце цієї родини і виявити трохи емпатії до них,

– прокоментував поліцейський у Сомерсеті.



Поліцейський Метт Ліма / Скриншот з відео

Керівник місцевого департаменту поліції також висловив подяку офіцеру. Він наголосив, що дії Метта Ліми показують, що означає захищати громадян і їм служити.