Об этом рассказала специальная представительница Государственного департамента США по вопросам Холокоста Эллен Джермейн. Она отметила, что решение закрепить закон о борьбе с антисемитизмом в законодательстве является серьезным и хорошим шагом.
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Джермейн рассказала, что антисемитизм не является большой проблемой в Украине.
"Во время моих бесед в стране в течение последних нескольких дней я разговаривала с членами еврейской общины, разными чиновниками и спрашивала о проблеме антисемитизма в Украине", – пояснила чиновница.
Что с вопросом чествования Холокоста
В то же время Джермейн подчеркнула, что вопрос увековечения памяти жертв Холокоста является общенациональным и требует комплексного решения.
Только что принятый закон об антисемитизме – это один из способов закрепить все принципы того, во что верит Украина в плане противодействия антисемитизму. Это очень позитивный способ показать, что руководство Украины серьезно относится к этому на всей территории Украины,
– рассказала она.
Закон О противодействии антисемитизму: что известно
- Верховная Рада приняла законопроект 22 сентября 2021 года. Документ поддержали 283 депутата.
- Закон дает определение понятия "антисемитизм", называет его основные проявления и определяет ответственность за нарушение законодательства об антисемитизме.
- Согласно закону, есть 3 вида ответственности: гражданско-правовая, административная и уголовная.
- К антисемитизму законопроект относит следующие действия: оправдание убийства или причинения вреда, высказывания ложных сведений, ненавистнических заявлений о лицах еврейского происхождения, отрицание факта преследования и массового уничтожения евреев во время Холокоста, изготовление, распространение каких-либо материалов, содержащих антисемитские высказывания, а также публичное использование материалов, символов и изображений антисемитского содержания.