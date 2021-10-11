Про це розповіла спеціальна представниця Державного департаменту США з питань Голокосту Еллен Джермейн. Вона зазначила, що рішення закріпити закон про боротьбу з антисемітизмом у законодавстві є серйозним і хорошим кроком.
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Джермейн розповіла, що антисемітизм не є великою проблемою в Україні.
"Під час моїх бесід у країні протягом останніх кількох днів я розмовляла з членами єврейської громади, різними урядовцями й запитувала про проблему антисемітизму в Україні", – пояснила посадовиця.
Що з питанням вшанування Голокосту
Водночас Джермейн наголосила, що питання увічнення пам'яті жертв Голокосту є загальнонаціональним і потребує комплексного рішення.
Щойно ухвалений закон про антисемітизм – це один зі способів закріпити всі принципи того, у що вірить Україна в плані протидії антисемітизму. Це дуже позитивний спосіб показати, що керівництво України серйозно ставиться до цього на всій території України,
– розповіла вона.
Закон про протидію антисемітизму: що відомо
- Верховна Рада ухвалила законопроєкт 22 вересня 2021 року. Документ підтримали 283 депутати.
- Закон дає визначення поняття "антисемітизм", називає його основні прояви та визначає відповідальність за порушення законодавства про антисемітизм.
- Згідно із законом, є 3 види відповідальності: цивільноправова, адміністративна та кримінальна.
- До антисемітизму законопроєкт зараховує такі дії: виправдання вбивства або заподіяння шкоди, висловлювання неправдивих відомостей, ненависницьких заяв про осіб єврейського походження, заперечення факту переслідування і масового знищення євреїв під час Голокосту, виготовлення, поширення будь-яких матеріалів, що містять антисемітські висловлювання, а також публічне використання матеріалів, символів і зображень антисемітського змісту.