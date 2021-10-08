Детали расследования

Акции "Мотор Сичи" продали в 2015 году. Это произошло по инициативе директора и акционера "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева.

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В то же время в Pandora Papers говорится о плане, согласно которому китайский инвестор должен был взять под контроль стратегический украинский актив.

Документ этой компании, в котором предлагали алгоритм приобретения акций, не подписан, однако развитие событий вокруг "Мотор Сичи" совпадают с планом, который, очевидно, написали юристы DLA Piper,

– говорится в сообщении.

В OCCRP отметили, что этот проект детализировал "офшорный" план. В нем говорилось, что 3 оффшорные компании должны были приобрести 6 оффшорных компаний, которые вместе контрольным пакетом акций "Мотор Сичи".

Какие это 3 оффшорные компании:

Skyrizon Aircraft Holdings – зарегистрирована на Британских Виргинских островах;

Reckoner Investment – на Кипре.

Argio Investment – на Кипре.

Журналисты-расследователи рассматривают вариант, что этот план разработали с целью нарушить украинского антимонопольного законодательства.

Очевидно, в DLA Piper предложили так, чтобы несколько подставных компаний приобрели крупные доли "Мотор Сичи". Более того, владельцев этих оффшорных инструментов использовали как видимых доверенных лиц. Их целью было бы скрыть настоящих владельцев Beijing Skyrizon.

Как следствие, в результате ни одна компания не будет иметь больше от 25% акций. Именно такой процент является необходимым для проверки на соблюдение украинского антимонопольного законодательства.

Национализация "Мотор Сич"

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский заявил, что Кабинет Министров не планирует национализировать завод "Мотор Сич". В то же время речь идет о контроле государства над стратегическим предприятием.

По словам министра, стоит провести докапитализацию "Мотор Сичи". Тогда в итоге контрольный пакет акций будет у государства.

Заметьте! Владимир Зеленский еще весной 2021 года ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о возвращении в собственность государства "Мотор Сичи".