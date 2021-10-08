Деталі розслідування

Акції "Мотор Січі" продали у 2015 році. Це відбулося з ініціативи директора та акціонера "Мотор Січі" Вячеслава Богуслаєва.

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Водночас у Pandora Papers мовиться про план, відповідно до якого китайський інвестор мав взяти під контроль стратегічний український актив.

Документ цієї компанії, у якому пропонували алгоритм придбання акцій, не підписаний, однак розвиток подій навколо "Мотор Січі" збігаються із планом, який, вочевидь, написали юристи DLA Piper,

– мовиться у повідомленні.

У OCCRP наголосили, що цей проєкт деталізував "офшорний" план. У ньому мовилося, що 3 офшорні компанії мали придбати 6 офшорних компаній, які разом контрольним пакетом акцій "Мотор Січі".

Які це 3 офшорні компанії:

Skyrizon Aircraft Holdings – зареєстрована на Британських Віргінських островах;

Reckoner Investment – на Кіпрі.

Argio Investment – на Кіпрі.

Журналісти-розслідувачі розглядають варіант, що цей план розробили з метою порушити українського антимонопольного законодавства.

Вочевидь у DLA Piper запропонували так, аби кілька підставних компаній придбали великі частки "Мотор Січі". Ба більше, власників цих офшорних інструментів використовували як видимих довірених осіб. Їхньою метою було б сховали б справжніх власників Beijing Skyrizon.

Як наслідок, у результаті жодна компанія не матиме більше від 25% акцій. Саме такий відсоток є необхідним для перевірки на дотримання українського антимонопольного законодавства.

Націоналізацію "Мотор Січ"

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський заявив, що Кабінет Міністрів не планує націоналізовувати завод "Мотор Січ". Водночас мовиться про контроль держави над стратегічним підприємством.

За словами міністра, варто провести докапіталізацію "Мотор Січі". Тоді у підсумку контрольний пакет акцій буде у держави

Зауважте! Володимир Зеленський ще навесні 2021 року ввів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони щодо повернення у власність держави "Мотор Січі".