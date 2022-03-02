Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков провел важные переговоры с министром транспорта США Питером Буттиджеджем по поводу системных мер поддержки Украины в борьбе с агрессором.

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В разговоре Пит Буттиджедж подтвердил, что США готовы максимально помогать в процессе восстановления украинской инфраструктуры после окончания войны и деоккупации украинских территорий.

Также Соединенные Штаты ужесточают санкции против России. В частности, 2 марта США приняли решение о закрытии собственного воздушного пространства для полетов российских самолетов.

Следующей логической санкционной мерой должно быть блокирование, вслед за Великобританией и Канадой, обслуживания в портах российских судов или связанных с ними компаний. А также содействие в исключении России и ее организаций из ключевых международных ассоциаций, – подчеркнул Кубраков.

По его словам, в фокусе – поставка Украине летального вооружения, медицинских средств и гуманитарной помощи. Она будет увеличиваться, и для этого прорабатываются новые маршруты поставки из США через европейские страны уже в Украину.

Какие страны закрыли небо для России

Полный список стран, закрывших или заявивших о закрытии своего воздушного пространства для российских самолетов:

  • Великобритания
  • Молдова
  • Финляндия
  • Северная Македония
  • Албания
  • Исландия
  • Канада (первое государство за пределами Европы)
  • Швейцария
  • США

И 27 государств Европейского Союза:

  • Польша
  • Чехия
  • Эстония
  • Румыния
  • Латвия
  • Литва
  • Словения
  • Ирландия
  • Болгария
  • Нидерланды
  • Австрия
  • Германия
  • Швеция
  • Италия
  • Бельгия
  • Франция
  • Дания
  • Норвегия
  • Португалия
  • Греция
  • Мальта
  • Люксембург
  • Испания
  • Кипр
  • Словакия
  • Венгрия
  • Хорватия

ВСУ

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