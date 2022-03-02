Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков провел важные переговоры с министром транспорта США Питером Буттиджеджем по поводу системных мер поддержки Украины в борьбе с агрессором.
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В разговоре Пит Буттиджедж подтвердил, что США готовы максимально помогать в процессе восстановления украинской инфраструктуры после окончания войны и деоккупации украинских территорий.
Также Соединенные Штаты ужесточают санкции против России. В частности, 2 марта США приняли решение о закрытии собственного воздушного пространства для полетов российских самолетов.
Следующей логической санкционной мерой должно быть блокирование, вслед за Великобританией и Канадой, обслуживания в портах российских судов или связанных с ними компаний. А также содействие в исключении России и ее организаций из ключевых международных ассоциаций, – подчеркнул Кубраков.
По его словам, в фокусе – поставка Украине летального вооружения, медицинских средств и гуманитарной помощи. Она будет увеличиваться, и для этого прорабатываются новые маршруты поставки из США через европейские страны уже в Украину.
Какие страны закрыли небо для России
Полный список стран, закрывших или заявивших о закрытии своего воздушного пространства для российских самолетов:
- Великобритания
- Молдова
- Финляндия
- Северная Македония
- Албания
- Исландия
- Канада (первое государство за пределами Европы)
- Швейцария
- США
И 27 государств Европейского Союза:
- Польша
- Чехия
- Эстония
- Румыния
- Латвия
- Литва
- Словения
- Ирландия
- Болгария
- Нидерланды
- Австрия
- Германия
- Швеция
- Италия
- Бельгия
- Франция
- Дания
- Норвегия
- Португалия
- Греция
- Мальта
- Люксембург
- Испания
- Кипр
- Словакия
- Венгрия
- Хорватия
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