Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков провів важливі перемовини з міністром транспорту США Пітером Буттіджеджем щодо системних заходів підтримки України в боротьбі з агресором.

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У розмові Піт Буттіджедж підтвердив, що США готові максимально допомагати у процесі відновлення української інфраструктури після завершення війни та деокупації українських територій.

Також Сполучені штати посилюють санкції проти Росії. Зокрема, 2 березня США прийняло рішення про закриття власного повітряного простору для польотів російських літаків.

Наступним логічним санкційним заходом має бути блокування, услід за Великобританією та Канадою, обслуговування у портах суден російських, чи пов’язаних з ними, компаній. А також сприяння у виключенні Росії та її організацій з ключових міжнародних асоціацій,

– наголосив Кубраков.

За його словами, у фокусі – постачання Україні летального озброєння, медичних засобів та гуманітарної допомоги. Воно буде збільшуватися і для цього пропрацьовуються нові маршрути постачання з США через європейські країни вже до України.