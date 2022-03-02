Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков провів важливі перемовини з міністром транспорту США Пітером Буттіджеджем щодо системних заходів підтримки України в боротьбі з агресором.
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У розмові Піт Буттіджедж підтвердив, що США готові максимально допомагати у процесі відновлення української інфраструктури після завершення війни та деокупації українських територій.
Також Сполучені штати посилюють санкції проти Росії. Зокрема, 2 березня США прийняло рішення про закриття власного повітряного простору для польотів російських літаків.
Наступним логічним санкційним заходом має бути блокування, услід за Великобританією та Канадою, обслуговування у портах суден російських, чи пов’язаних з ними, компаній. А також сприяння у виключенні Росії та її організацій з ключових міжнародних асоціацій,
– наголосив Кубраков.
За його словами, у фокусі – постачання Україні летального озброєння, медичних засобів та гуманітарної допомоги. Воно буде збільшуватися і для цього пропрацьовуються нові маршрути постачання з США через європейські країни вже до України.
Які країни закрили небо для Росії
Повний список країн, які закрили або заявили про закриття свого повітряного простору для російських літаків:
- Великобританія
- Молдова
- Фінляндія
- Північна Македонія
- Албанія
- Ісландія
- Канада ( перша держава за межами Європи)
- Швейцарія
- США
І 27 держав Європейського Союзу:
- Польща
- Чехія
- Естонія
- Румунія
- Латвія
- Литва
- Словенія
- Ірландія
- Болгарія
- Нідерланди
- Австрія
- Німеччина
- Швеція
- Італія
- Бельгія
- Франція
- Данія
- Норвегія
- Португалія
- Греція
- Мальта
- Люксембург
- Іспанія
- Кіпр
- Словаччина
- Угорщина
- Хорватія
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