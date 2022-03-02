Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков провів важливі перемовини з міністром транспорту США Пітером Буттіджеджем щодо системних заходів підтримки України в боротьбі з агресором.

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У розмові Піт Буттіджедж підтвердив, що США готові максимально допомагати у процесі відновлення української інфраструктури після завершення війни та деокупації українських територій.

Також Сполучені штати посилюють санкції проти Росії. Зокрема, 2 березня США прийняло рішення про закриття власного повітряного простору для польотів російських літаків.

Наступним логічним санкційним заходом має бути блокування, услід за Великобританією та Канадою, обслуговування у портах суден російських, чи пов’язаних з ними, компаній. А також сприяння у виключенні Росії та її організацій з ключових міжнародних асоціацій,
– наголосив Кубраков.

За його словами, у фокусі – постачання Україні летального озброєння, медичних засобів та гуманітарної допомоги. Воно буде збільшуватися і для цього пропрацьовуються нові маршрути постачання з США через європейські країни вже до України.

Які країни закрили небо для Росії

Повний список країн, які закрили або заявили про закриття свого повітряного простору для російських літаків:

  • Великобританія
  • Молдова
  • Фінляндія
  • Північна Македонія
  • Албанія
  • Ісландія
  • Канада ( перша держава за межами Європи)
  • Швейцарія
  • США

І 27 держав Європейського Союзу:

  • Польща
  • Чехія
  • Естонія
  • Румунія
  • Латвія
  • Литва
  • Словенія
  • Ірландія
  • Болгарія
  • Нідерланди
  • Австрія
  • Німеччина
  • Швеція
  • Італія
  • Бельгія
  • Франція
  • Данія
  • Норвегія
  • Португалія
  • Греція
  • Мальта
  • Люксембург
  • Іспанія
  • Кіпр
  • Словаччина
  • Угорщина
  • Хорватія

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