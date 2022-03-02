Розмова відбулась у телефонному режимі. Йшлося про нові санкції США проти Росії і надання додаткових бойових літаків для українських військових.

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Про що Кулеба розмовляв з Блінкеном

Дмитро Кулеба подякував США за вже надану Україні військову допомогу. Разом з тим чиновники держав-союзників узгодили нові партії оборонної зброї від США Україні.

Міністр закордонних справ України особливо наголосив на важливості підсилення Повітряних Сил ЗСУ, а також було обговорено нові санкції проти країни-агресорки. Дипломати домовились, що санкційний тиск має постійно наростати, допоки Росія не припинить війну і піде з українських територій.

Керівники зовнішньополітичних відомств також обговорили спроби Росії обійти санкції за допомогою жменьки третіх країн і домовились спільно працювати над закриттям можливостей країни-окупанта пом'якшити вплив санкцій.

До слова, Дмитро Кулеба наголосив, що Україна віддана пошуку шляхів дипломатичного врегулювання, однак поки Росія не демонструє жодної готовності до конструктивних перемовин, всі союзники повинні демонструвати єдність у підвищенні тиску на Росію з усіх фронтів.

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Повний допис МЗС:

Дмитро Кулеба обговорив з Ентоні Блінкеном нові санкції проти РФ і додаткові бойові літаки для України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Дмитро Кулеба висловив вдячність США за вже надану Україні військову допомогу. Співрозмовники узгодили нові партії оборонної зброї для України. Міністр особливо наголосив на важливості посилення Повітряних сил Збройних сил України.

Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен обговорили нові жорсткі санкції проти Росії. Вони домовилися, що санкційний тиск має постійно підвищуватися, допоки Росія не припинить війну та не звільнить українські території.

Керівники зовнішньополітичних відомств приділили окрему увагу спробам Росії обійти санкції за допомоги третіх країн, та домовилися спільно працювати над закриттям можливих шляхів пом’якшення санкцій.