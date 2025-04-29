Как сообщает CNN, авианосец "Гарри Трумэн" сделал резкий маневр, чтобы избежать обстрела со стороны хуситов, что повлекло падение истребителя за борт, передает 24 Канал.

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Самолет упал в море и затонул

Все члены экипажа на борту уцелели, один матрос получил незначительное ранение.

В ВМС США уточнили, что F/A-18E буксировался в ангар, когда экипаж потерял управление самолетом. Истребитель и тягач упали за борт. Моряки, которые буксировали самолет, приняли немедленные меры, чтобы отойти от него, прежде чем он упадет за борт. Продолжается расследование.

Известно, что сам самолет затонул. Его стоимость превышает 60 миллионов долларов.

Ударная группа авианосца на момент инцидента находилась в Красном море.

К слову, "Гарри Трумэн" неоднократно становился мишенью для атак со стороны поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене. В феврале он попал в заголовки СМИ после столкновения с торговым судном возле Египта. Другой истребитель F/A-18 с авианосца был "ошибочно обстрелян" и сбит эсминцем USS Gettysburg в Красном море в декабре. Во время обоих инцидентов обошлось без жертв и пострадавших.

Напомним, что широкомасштабная операция США против хуситов началась в марте 2025 года.