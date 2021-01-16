Ежемесячно на туалет для охранников дочери президента США и ее мужа тратят 3 тысячи долларов. Именно столько американскому правительству пришлось выделить из федерального бюджета на покрытие расходов для обеспечения уборных спецагентов, которые охраняли Иванку Трамп и Джареда Кушнера.

В их доме 6 уборных, но охранникам сказали поставить биотуалет во дворе. Информацию об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники в Белом доме.

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Более 100 тысяч долларов на туалет

По данным журналистов, с 2017 года на это потратили более 100 тысяч долларов. Дело в том, что Иванка Трамп и ее муж не пускали охранников в туалет в своем доме в Вашингтоне.

Сначала охранники пользовались туалетом в гараже, который принадлежит семье Барака Обамы. Дом бывшего президента США расположен рядом с домом дочери Трампа. Но после одного инцидента, когда уборную сильно испачкали, семья Обам отказала спецагентам.



Подвальное помещение через дорогу от дома Иванки Трамп / Фото The Washington Post

Тогда они начали ездить в дом вице-президента Соединенных Штатов Америки Майка Пенса. Там им разрешили пользоваться туалетом на посту охраны.

Уборную построили в подвале

Но, поскольку это было далеко и занимало много времени, секретная служба Белого Дома решила арендовать полуподвальное помещение напротив дома Иванки Трамп. Именно там обустроили уборную для ее охранников.

Отметим! С момента подписания договора 27 сентября 2017 года ведомство потратило 144 тысячи долларов на содержание подвального помещения. Действие договора закончится 26 сентября 2021 года.

Как отреагировала Иванка Трамп

Иванка Трамп пока не комментировала это сообщение The Washington Post. А вот помощник американского президента опроверг эту информацию.

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