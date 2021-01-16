Щомісяця на туалет для охоронців доньки президента США і її чоловіка витрачають 3 тисячі доларів. Саме стільки американському уряду довелось виділити з федерального бюджету на покриття витрат для забезпечення вбиралень спецагентів, які охороняли Іванку Трамп і Джареда Кушнера.

У їхньому будинку 6 вбиралень, але охоронцям сказали поставити біотуалет у дворі. Інформацію про це повідомило видання The Washington Post з посиланням на власні джерела у Білому Домі.

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Понад 100 тисяч доларів на туалет

За даними журналістів, з 2017 року на це витратили понад 100 тисяч доларів. Річ у тому, що Іванка Трамп і її чоловік не пускали охоронців в туалет у своєму будинку у Вашингтоні.

Спочатку охоронці користувалися туалетом в гаражі, який належить родині Барака Обами. Будинок колишнього президента США розташований поряд з домом доньки Трампа. Але після одного інциденту, коли вбиральню сильно забруднили, сім'я Обамів відмовила спецагентам.



Підвальне приміщення через дорогу від будинку Іванки Трамп / Фото The Washington Post

Тоді вони почали їздити до дому віцепрезидента Сполучених Штатів Америки Майка Пенса. Там їм дозволили користуватися туалетом на посту охорони.

Вбиральню побудували у підвалі

Але, оскільки це було далеко і займало багато часу, секретна служба Білого Дому вирішила орендувати напівпідвальне приміщення навпроти дому Іванки Трамп. Саме там облаштували вбиральню для її охоронців.

Зазначимо! З моменту підписання договору 27 вересня 2017 року відомство витратило 144 тисячі доларів на утримання підвального приміщення. Дія договору закінчиться 26 вересня 2021 року.

Як відреагувала Іванка Трамп

Іванка Трамп поки не коментувала це повідомлення The Washington Post. А от помічник американського президента заперечив цю інформацію.

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