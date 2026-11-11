Идея перекроить границы украинских областей: откуда она взялась и почему она опасна

Дискуссии вокруг возможного пересмотра внутренних границ украинских областей не имеют под собой реальных оснований. Об этом заявил политический консультант, эксперт по внешней политике Глеб Остапенко в эфире 24 Канала, комментируя соответствующие слухи в международных СМИ.

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Откуда появилась идея изменения границ украинских областей?

По словам спикера, украинская сторона уже давно последовательно доказывает международным партнерам бесперспективность подобных планов. Любые кулуарные инициативы, согласно которым в США предлагают изменить границы Украины, свидетельствуют о глубоком непонимании сути этой войны.

...Мы только и занимаемся тем... что объясняем американцам, что не сработает, а что сработает. Мы этим занимаемся уже больше года. Очень много времени было уделено тому, чтобы объяснить американцам, почему это не сработает. И почему они совершают большие ошибки, не прислушиваясь– отметил эксперт.

Он обратил внимание на то, что западные политики часто воспринимают позицию якобы более сильной стороны как консенсусную. Однако украинцы гораздо лучше ориентируются в нюансах противостояния с РФ, поскольку имеют общие географические границы и многолетний опыт борьбы с агрессором.

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Почему идея изменения границ не сработает?

Аналитик отметил, что предложения переформатировать административное устройство страны противоречат Конституции Украины и неприемлемы для общества. Подобные технологические сценарии не принесут результата, даже если в кулуарах анализируют потенциальные переговоры между Украиной и Россией на международной арене.

Ну, перерисуйте Техас, я не знаю, или там какую-то другую область, которая граничит с другой областью, отрывайте часть ее, чтобы появилась какая-то еще дополнительная часть другой области. Ну, например, чтобы Донецкая область была перерисована и там появились, условно говоря, дополнительно Днепровская, Днепропетровская и Харьковская области. Ну это же просто ерунда– подчеркнул гость эфира.

Эксперт резюмировал, что подобная технология направлена не на де-юре признание потери территорий, а на их фактическую сдачу. Именно поэтому украинская сторона отвергает подобные наивные и опасные формулы как полностью нежизнеспособные.

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Контекст переговоров и ситуация на фронте

Следует напомнить, что ранее в мировых СМИ активно освещались неформальные переговоры в Абу-Даби, где обсуждались различные компромиссные сценарии завершения войны. В то же время реальное развитие событий определяется линией соприкосновения, где текущая карта боевых действий демонстрирует ежедневные усилия Сил обороны по срыву агрессивных планов врага.