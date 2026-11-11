Ідея перекроїти кордони українських областей: звідки вона взялася та чим небезпечна

Дискусії навколо можливого перегляду внутрішніх меж українських областей не мають під собою реального підґрунтя. Про це заявив політичний консультант, експерт зовнішньої політики Гліб Остапенко в ефірі 24 Каналу, коментуючи відповідні чутки в міжнародних медіа.

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Звідки з'явилася ідея змін кордонів українських областей?

За словами спікера, українська сторона вже тривалий час послідовно доводить міжнародним партнерам безперспективність подібних планів. Будь-які кулуарні ініціативи, згідно з якими в США пропонують перекроїти кордони України, свідчать про глибоке нерозуміння природи цієї війни.

...Ми тільки й займаємося тим... що ми пояснюємо американцям, що не спрацює, а що спрацює. Ми цим займаємося вже понад рік. Дуже багато часу було приділено тому, щоб пояснити американцям, чому це не спрацює. І чому вони роблять великі помилки, недослуховуючись– зауважив експерт.

Він звернув увагу на те, що західні політики часто сприймають позицію нібито сильнішої сторони як консенсусну. Проте українці набагато краще орієнтуються в нюансах протистояння з РФ, оскільки мають спільні географічні межі та тривалий досвід боротьби проти агресора.

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Чому ідея зміни кордонів не спрацює?

Аналітик зазначив, що пропозиції переформатувати адміністративний устрій країни суперечать Конституції України та є неприйнятними для суспільства. Подібні технологічні сценарії не принесуть результату, навіть якщо в кулуарах аналізують потенційні переговори України та Росії на міжнародній арені.

Ну перемалюйте Техас, я не знаю, або там якусь іншу область, яка межує з іншою областю, віддирайте частину її, щоб була якась ще додаткова частина іншої області. Ну от у форматі того, щоб Донецька область перемалювалась і там стала, умовно кажучи, додатково Дніпровська, Дніпропетровська область і додатково Харківська область. Ну це ж просто дурня– наголосив гість ефіру.

Експерт резюмував, що подібна технологія спрямована не на де-юре визнання втрати територій, а на їхню фактичну здачу. Саме тому українська сторона відкидає подібні наївні та небезпечні формули як повністю нежиттєздатні.

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Контекст переговорів і ситуація на фронті

Слід нагадати, що раніше у світових медіа активно висвітлювалися неформальні переговори в Абу-Дабі, де обговорювалися різні компромісні сценарії завершення війни. Водночас реальний розвиток подій визначається лінією зіткнення, де поточна карта бойових дій демонструє щоденні зусилля Сил оборони щодо зриву агресивних планів ворога.