Перемир'я, в обмін на яке Україні доведеться погодитися на все, про що просить Путін

Українську делегацію очолив керівник Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров. Російську – помічник Путіна Володимир Мединський. З боку США – Стів Віткофф, Джаред Кушнер та головнокомандувач військ НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

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Найважливіше досягнення перемовин

Як повідомляє "Українська правда", Україна та Росія домовилися провести масштабний обмін полоненими найближчим часом. І це, в принципі, можна назвати найважливішим гуманітарним досягненням цих дискусій. Президент Володимир Зеленський зазначив, що переговори були досить конструктивними.

Цитата: "Встигли обговорити необхідність та можливі параметри гуманітарних кроків. Звільнення полонених – це пріоритет. Детально говорили про зміст гарантій безпеки Україні та фундамент їхнього довготривалого функціонування. Потрібні реальні інструменти, щоб заблокувати будь-яке повторення війни".

"Нові ідеї" Віткоффа та Кушнера

Щодо інших питань – ось тут починається найцікавіше. Напередодні перемовин в американській пресі почали з'являтися різні "нові ідеї" Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, які хтось "люб'язно" злив пресі.

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The Economist пише про те, що США запропонували змінити адміністративно-територіальний устрій України таким чином, щоб Росія могла заявити про повний контроль над Донецькою та Луганською областями. Також американці вірять у те, що Путін теоретично міг би погодитися на гарантії, подібні до статей 4 або 5 НАТО.

Отже, американські перемовники пропонують фактично "перекроїти" Україну, змінити адміністративно-територіальний устрій, зокрема провести нову лінію межі Донецької області, віддавши де-юре та де-факто території Росії. Тоді Путін, на думку Віткоффа та Кушнера, міг би показати своєму народу якусь перемогу та нібито завершити війну.

Як колись сказав прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль: "Миротворець – це той, хто годує крокодила в надії, що той з'їсть його останнім". Віткофф та Кушнер пропонують нагодувати Путіна Донбасом і вірять у те, що цього йому буде достатньо. Ба більше, вони готові віддати йому 100 мільярдів доларів заморожених активів та багато чого іншого.

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Найбільшою проблемою Віткоффа та Кушнера є те, що вони говорять про безліч поступок (навіть найдорожчих) без досягнення аналогічних поступок з боку Росії. Володимир Путін не готовий погодитися не те що на повне припинення вогню, а навіть на енергетичне перемир'я. Водночас точно готовий досягти максимальних поступок з боку США за щось, що можна буде продати в обмін на це, і не більше.

На цих перемовинах американці продовжують виписувати "безлімітні чеки", готові продати безліч активів та задовольнити усі давні "бажання" Путіна без розуміння того, що конкретно Кремль готовий дати у відповідь. Ціною цього може стати своєрідне "квазіенергетичне" перемир'я на кілька місяців, в обмін на яке доведеться погодитися на все, про що просить Владімір Путін, і навіть більше.