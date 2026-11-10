Хочуть подарувати Путіну перемогу без окупації: чи віддадуть Росії Донбас?

Так і Україні не треба фізично здавати територію, і Путін типу захопив Донбас. Геніально. Просто геніально. Про це пише Антон Швець.

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На папері Путін може захоплювати будь-що

А якщо ми зовсім приберемо адміністративне наповнення Донецької та Луганської областей та Криму, то Путін все зайве нам віддасть назад? Ну, він же зможе заявити, що він все захопив, навіть якщо нічого не утримує? Воно ж так працює?

Можна і далі піти. З іншого боку – це ж Путін включив Донецьку та Луганську області до складу Росії. Чому ж він до нас лізе? Нехай там їх адміністративний склад змінить. І розповідає там, що не тільки дві області захопив. Може, там у себе в Госдумі хоч всю Україну захопити. Воно ж так працює? І фіг з ним з тим, що це все ілюзії, які в реальності ні до чого не призведуть.

Чому два мільярдери не розуміють, що вони до Путіна приїжджають як жалюгідні посміховиська з такими ідеями?