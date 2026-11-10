Переговори в Абу-Дабі, винищення росіян в Гуляйполі та удари по логістиці: огляд подій війни 10 листопада

Аналіз карти бойових дій і огляд подій війни на фронті та в тилу станом на 10 листопада від аналітика 24 Каналу Андрія Дрозди.

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Головними темами випуску стали переговори України, США та Росії в Абу-Дабі, можливий американський сценарій із перекроюванням адміністративних меж Донеччини й Луганщини, нічні удари по російських об’єктах у Новгородській та Архангельській областях, аналіз ситуації на Слов'янському, Добропільському та Гуляйпільському напрямках.

Текстова версія огляду подій 10.11.2026 від Андрія Дрозди – на 24 Каналі.

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Міжнародна політика та переговори в Абу-Дабі

Сьогодні в Абу-Дабі перемовини. Росіян очолює Медінський, що теж є сигналом про навряд чи серйозні наміри росіян про щось домовлятися. Українську делегацію – Умєров, Арахамія, Буданов, Кислиця та інші.

Що пишуть західні журналісти про цю зустріч? У The Economist вийшов цікавий матеріал. Журналісти повідомляють, що серед ідей, які американські переговірники обговорюють, щоб схилити Путіна до угоди, є так званий картографічний фокус-викрутас.

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Суть у тому, щоби перекроїти адміністративні межі Донецької і Луганської областей. Тоді Росія зможе заявити, що контролює ці області повністю, хоча Україна не віддаватиме міста, які досі контролює. Тобто Слов’янськ, Краматорськ, Костянтинівку, Дружківку, яку росіяни не захопили, і так далі. На мапі Донеччина стане меншою, а все, що залишиться під контролем України, формально опиниться у межах інших областей.

Путін зможе в такому випадку, якщо це станеться, такі адміністративні зміни оголосити як "звільнення Донбасу", а лінія фронту фактично не зміниться. Так ніби Путін хотів би на цьому зупинитися. Насправді Путін прагне захопити і Дніпро, і Запоріжжя, і Харків, і інші українські міста, і ми це добре знаємо. Знають про це й представники української делегації, які сьогодні в Абу-Дабі присутні.

На переговорах в Абу-Дабі американці запропонували пограти у географічні фокуси / Скріншот

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Взагалі про цю ідею раніше й українські деякі депутати говорили, але її відкинули відразу. Зараз американці вийшли з дуже несвіжою історією. Бачимо, що вже до таких історій вдаються наші партнери за океаном. Очевидно, це безвихідь, це безнадія. Інші варіанти вже точно не спрацювали.

The Economist також пише, що переговори в Абу-Дабі відбуваються під тиском внутрішньої політики США: поразка республіканців на виборах і загроза розслідувань проти Віткофа і Кушнера підштовхують американців до поспіху. Україна ж іде на ці переговори без ілюзій, а Росія підіграє. Але для росіян лише план Б. Поки триває план А — знищення української інфраструктури цієї зими.

Удари по інфраструктурі продовжуються. Тож навряд чи варто очікувати якогось прориву від сьогоднішньої зустрічі в Абу-Дабі. США вважають, наприклад, що Путін може погодитися на гарантії на кшталт статей четвертої або п’ятої НАТО від Америки для України. Це вже зовсім смішно і наївно звучить.

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Там вони можуть вірити все, що завгодно, але реальність така, що Путін збирається далі воювати, хоча на фронті у нього успіхів немає. Зате є багато ударів по українських містах, по українському тилу, поки Україні бракує ракет-перехоплювачів.

Далекобійні удари по Росії

Цієї ночі відбувся удар по 123-му авіаремонтному російському заводу в Новгородській області. У місті Стара Русса Новгородської області пролунали вночі вибухи.

Поки що незрозуміло, наскільки успішним був цей удар, але об’єкт, який було атаковано, відомий. Це 123-й авіаційний ремонтний завод — підприємство, яке ремонтує і обслуговує військово-транспортну авіацію росіян, зокрема Іл-76, Іл-78. Там ремонтують авіаційні двигуни.

Також відомо, що цього року в березні завод уже був під ударом українських сил. Тоді було уражено ангар для обслуговування цих літаків Іл, а також уражено літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

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Обвал залізничного мосту в Архангельській області

Також в Архангельській області залізничний міст обвалився. Він дуже важливий для російської логістики. Поки неясно, що це: є версії, що це могла бути диверсія або підрив, але впевнено цього стверджувати не можна.

Факт у тому, що приблизно о 5-й ранку за місцевим часом на перегоні Черьомуха — Віледь в Архангельській області, це 1300 км від України, обвалився проліт залізничного мосту через річку Віледь. Зійшли кілька вагонів вантажного потягу, рух ділянкою перекрито.

В Архангельській області рф обвалився проліт залізничного мосту / фото – Exilenova+

Обвалений міст — частина Печорської залізничної магістралі, важливого залізничного коридору, який забезпечує пасажирське і вантажне сполучення з північними регіонами Росії. У Росії часто буває так, що просто зношується інфраструктура, її не обслуговують, і відбуваються такі інциденти.

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Ракети Rusty Dagger та реакція росіян

Ще один цікавий факт стосовно українських далекобійних ударів цієї ночі: росіяни заявили про збиття американських ракет Rusty Dagger над своєю територією. Це такі крилаті ракети, які запускаються з літаків і які Америка почала виготовляти для України у 2024-му.

У російських Telegram-каналах, Міноборони та пропагандистських каналах з’явилося повідомлення, що цієї ночі засоби ППО Росії знищили чотири крилаті ракети Rusty Dagger у російському повітряному просторі. Потім вони почали терти ці повідомлення. Деякі ще залишилися, деякі були видалені.

Ця ракета відносно дешева, крилата, коштує менше, ніж аналоги, якими користуються американські повітряні сили. Ця ракета спеціально для України розробляється американською компанією Zone 5 Technologies в рамках програми Повітряних сил США Extended Range Attack Munition, ERAM. Стартувала програма у 2024 році.

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Американська крилата ракета AGM-188A Rusty Dagger / фото – Пентагон

Точні характеристики ракети ніхто не повідомляв. Відомо, що ракети запускаються з F-16 та МіГ-29, як пишуть аналітики та профільні авіаційні видання. Така ракета може летіти приблизно на 460 кілометрів, може й трохи далі. Швидкість польоту може розвивати до 850 км/год. Бойова частина, за тим, що можна знайти в публічних джерелах, доволі значна — від 230 до 260 кілограмів.

Для порівняння, дрон може нести 50 кілограмів, а далекобійний дрон типу "Лютий" або аналог російського "Шахеда" — значно менше. Тобто це у 4 – 5 разів більша бойова частина, ніж у дрона. Це керована крилата ракета повітряного базування, яка має уражати стаціонарні і, можливо, мобільні цілі в умовах радіоелектронної боротьби, тобто протидіяти засобам РЕБ.

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Росіяни кажуть, що чотири такі ракети збили, а потім почали видаляти ці повідомлення. Чому видаляють? Можливо, тому що сьогодні зустріч в Абу-Дабі з американцями, і не хочуть псувати фон цієї зустрічі тим, що з’явилася заява про збиття ракет американського виробництва над Росією.

Слов'янський напрямок і Донеччина

Росіяни посилили тиск в районі Рай-Олександрівки на Слов’янському напрямку. DeepState повідомляє про просування і закріплення росіян у в центральній частині Рай-Олександрівці. Ворог намагається продовжувати натиск в напрямку Оріховатки.

За останні кілька тижнів надходили різні суперечливі відомості про Рай-Олександрівку. Були повідомлення і про те, що українські війська здійснюють тут контратаки і вже зав’язали бої за центральну частину містечка. Зараз DeepState показує щось зовсім протилежне.

Попри те, що тривають вперті бої на фронті, водночас тут від Кривої Луки, Рай-Олександрівки і далі аж до Краматорського напрямку, подекуди українські війська контратакують.

Росіяни продовжують закидати КАБами Краматорськ і Слов'янськ — два ключові міста Донеччини, які контролюють українські військові. Жахливе бомбардування Слов'янська відбулося буквально вчора.

Росія стирає Слов'янськ з лиця землі, фото Тетяни Євтухової:

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Місця живого там немає. Пожежі просто по людських хатах, по житловій забудові прилітають, і по багатоповерхівках у місті такі бомбові удари також постійно відбуваються. Слов’янськ і Краматорськ росіяни намагаються знищити дистанційно.

Будь-яке нормальне життя там уже давно неможливе. Люди виїжджають із цих міст, оскільки, як ви самі бачите, залишаються лише руїни після цих російських бомбардувань. Один житловий будинок за іншим було атаковано цими керованими авіабомбами.

Українські війська продовжують на Донеччині удари по російській логістиці. Це по суті удари в форматі middle strike безпілотниками. Удари ці після відновлення нормального зв’язку Starlink відновилися в повному обсязі. Удари відбуваються в оперативному тилу росіян у Луганській і Донецькій областях, по всьому Приазов'ю, включно із Запорізькою областю.

Добропілля: проникнення росіян і бої на підступах

Навколо міста велика "сіра зона". Зрозуміло, що насправді росіяни зайшли вже далі, і їхні групи фіксуються в південних районах Добропілля вже давненько.

Зараз уже мова йде про те, що ворог у південних районах Добропілля по суті закріпився. Крім того, є ще один коридор, яким росіяни намагаються обходити Добропілля через село Ганнівка з північного сходу. Активно ворог намагається обходити з флангу Добропілля по напрямку Святогорівки з лівого флангу російського наступу.

У південній частині міста Добропілля простежується вже стабільна присутність противника. Йдеться не лише про поодинокі випадки проникнення, а про групи, які перебувають безпосередньо в укриттях пошкоджених будинків і намагаються використовувати цю зруйновану забудову для приховування своєї присутності.

Скріншот карти DeepState

З цього флангу пішло достатньо відеоматеріалів, щоб підтвердити: противник дійсно присутній у південній частині Добропілля. І цей факт не варто більше розглядати виключно як епізодичні інфільтрації. Водночас важливо розмежовувати сам факт присутності ворога і повноцінне закріплення на відповідній території. Це не тотожні поняття.

Тобто росіяни постійно присутні в доволі значній кількості, групами, в південній частині Добропілля, але ще не контролюють ці райони міста. Як описували ситуацію нещодавно інші англомовні західні осінтери, можемо собі нагадати.

Ситуація з Добропіллям кращою наразі не стає. Ворог не припиняє своїх спроб заводити піхоту в Добропілля. Значна частина цієї піхоти гине південніше — на полях між Добропіллям, Білицьким і Дорожнім. Ворог намагається виходити з Нового Донбаса.

Тут всюди на околицях Добропілля росіян виявляють і знищують дронами. Втрати шалені (вже понад тиждень у зведення Генштабу російські втрати становлять 2000+ щодоби). Однак штурмові дії ворога не припиняються. На Добропільському напрямку може бути за добу 70 атак і штурмових дій, але часто це групи по одному-двоє росіян, які просто йдуть в один кінець.

Гуляйполе, Оріхівський напрямок і південний фронт

Останнім часом дуже багато інфільтрації росіян у напрямку Оріхова із районного Гуляйполя.

Але є в нас безпосередньо й новини з підмістя Гуляйполя, яке росіяни перетворили на свою базу, таку ближню до фронту. І з цієї бази вже ворог намагається рухатися в західному напрямку до Оріхова: Верхня Терса, Воздвижівка, Гірке, Гуляйпільське — ось такі точки. Ворог атакує постійно.

Південніше — Мала Токмачка. Наші українські війська тут протиставляють ворогу повний моніторинг російського переміщення, контратаки, активну оборону і удари в форматі middle strike по російських базах, де ворог накопичує і техніку, і особовий склад.

Успішний удар відбувся в районі Гуляйполя дронами на оптоволокні. Цю атаку здійснили оператори 110-ї механізованої бригади, і вдалося спалити склад із російськими мотоциклами.

Полювання на склад окупантів – дивіться відео:

На відео видно, як безпілотники виявляють цей об'єкт, залітають на склад і спалюють усе, що там росіяни зберігали. Точку видно і на карті. Це околиці Гуляйполя або навіть безпосередньо саме місто.

Силами дроновими, безпілотниками 110-ї бригади вдалося в Гуляйполі виявити об’єкт, де росіяни скритно зберігали засоби переміщення — мотоцикли, квадроцикли і подібні засоби, якими можна маневрено рухатися до переднього краю. Тут ще й КамАЗ стоїть. Усе це виявили українські військові.

Ворог доволі серйозно маскував мотоцикли, зокрема, але безпілотники все це виявили й знищили. Успіх розвідки батальйону безпілотних систем 110-ї бригади в районі Гуляйполя — безумовний.

Що говорять українські десантники про Гуляйполе? Говорять про те, що на цьому напрямку кількість штурмів за останній час зросла втричі. Про це повідомляють військові 7-го корпусу ДШВ. Наші військові намагаються дронами в полях виявляти переміщення ворога і знищувати росіян.

У жовтні ворог втричі більше штурмував позиції українських військових порівняно із вереснем. При цьому противник почав коригувати тактику інфільтрації. Якщо раніше росіяни рухалися малими групами по дві-три особи, зараз взагалі намагаються часто просочуватися по одному через зростання кількості вогневого ураження сил оборони по скупченню ворога.

Найнапруженіша на Гуляйпільському відрізку ділянка — район Гіркого, Залізничного, Цвіткового і Гуляйпільського. Тобто це район південніший від Верхньої Терси, Воздвижівки. Тут фактично є цей відрізок в районі Гіркого — Гуляйпільського. І тут росіяни намагаються пробиватися з флангу до підходів до Оріхова, скажімо так: Червона Криниця, Омельник, Горівка, Широке. Ось сюди ворог намагається вийти під прикриттям "Рубікону".

Знищення бази "Рубікону" біля Бердянська

До речі, базу "Рубікону" рознесли наші військові в районі Бердянська. Зараз ми це і побачимо. Відбулася операція з виявлення якраз місця розташування підрозділу "Рубікон". Це, до речі, табір відпочинку дитячий, оздоровчий табір біля Бердянська.

Удар по базі "Рубікону" – дивіться відео:

Там росіяни розташували своїх операторів БПЛА, накопичили їх там, організували їм базу. Власне, місце розташування "Рубікону" було уражене нашими повітряними засобами ураження. Російський підрозділ розташувався за 107 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

До операції з українського боку було залучено батарею безпілотних авіаційних комплексів Harpia Group, угруповання військ "Південь", Службу зовнішньої розвідки України, центр спеціальних операцій "Альфа" СБУ, 412-й окремий полк безпілотних систем.

Вщент рознесли відповідно гніздо росіян, які засіли там на Приазов’ї біля Бердянська. Кадри дуже яскраві і промовисті — удар за ударом. Очевидно, що це гніздо росіяни більше використовувати не будуть для "Рубікону".

Огляд подій війни 10 листопада – дивіться відео: