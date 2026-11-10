Американці "зливають" НАТО: на які поступки Росії готовий Вашингтон і чому нікого не питає

Тристоронні переговори за участю України, Росії та США відбудуться в Абу-Дабі 10 – 11 листопада 2026 року. Також в ОАЕ очікують прибуття представників Європи.

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The Washington Post повідомляє про те, що на переговорах обговорять й питання європейської безпеки та, зокрема, можливості відновлення роботи Ради НАТО – Росія.

24 Канал проаналізував "нові ідеї" Віткоффа та Кушнера щодо нової архітектури європейської безпеки та пропозиції щодо відновлення діяльності Ради НАТО – РФ.

У цьому нам допоміг Скотт Лукас, професор міжнародної політики Інституту Клінтона Університетського коледжу Дубліна.

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Хто візьме участь в переговорах в ОАЕ

До складу української делегації в Абу-Дабі увійшли Рустем Умєров (керівник Служби зовнішньої розвідки), Кирило Буданов (керівник Офісу Президента), Давид Арахамія (голова фракції “Слуга народу” та один з “архітекторів” гуманітарної операції в Олешках), Сергій Кислиця (перший заступник керівника Офісу Президента) і Вадим Скібіцький (заступник начальника ГУР МО).

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Російська сторона буде представлена у наступному складі: Володимир Мединський (помічник Володимира Путіна, номінальний голова делегації), Сергій Рябков (заступник міністра закордонних справ), Михайло Галузін (заступник міністра закордонних справ), Ігор Костюков (керівник військової розвідки ГУ ГШ), Юрій Жигарловський (представник Генштабу РФ). Американська команда залишається незмінною: Джаред Кушнер та Стів Віткофф (якщо ви помітили, що американці та росіяни "чомусь" прописані в одному абзаці, дочитайте статтю до кінця, щоб зрозуміти, чому це не випадкова примха редактора).

Також повідомлялось про участь представників Європи на переговорах в Абу-Дабі.

Повідомлялося, що НАТО буде представляти керівник апарату генсека Джеффрі ван Леувен, а Європейський Союз буде представлений керівником кабінету президентки Єврокомісії (Бйорн Зайберт) і головною радницею із зовнішньої політики президента Європейської ради (Анна-Марія Бура).

Окремо власні місії на рівні радників із нацбезпеки направляють Велика Британія, Німеччина та Франція.

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ФРН представлятиме радник канцлера Мерца із зовнішньої політики та безпеки Гюнтер Зауттер, Велику Британію – радник прем'єра Бернема з національної безпеки Джонатан Пауелл, Францію – дипломатичний радник президента Макрона Емманюель Бонн.

При цьому речник Путіна Пєсков цей факт заперечує, намагаючись принизити європейців і похитнути їхню рішучість, окреслену нещодавньою розмовою з російським диктатором.

Що стосується присутності європейців, ви знаєте, що існують окремі канали спілкування між американцями та європейцями, між українцями та європейцями, і, судячи з усього, вони вже вибудовують свій механізм координації. Але ще раз повторюю: мова йде про тристоронні переговори в Абу-Дабі, – речник Путіна не хоче визнавати суб’єктність Європи на переговорах.

Холодний шок від Трампа

5 листопада президент США Дональд Трамп вкотре шокував європейських союзників тією легкістю, з якою він здатен "зливати" козирі, говорячи ніби як про доконаний факт про стратегічні поступки Росії. Він заявив, що Вашингтон працює над масштабною угодою щодо безпеки в Європі, яка стосуватиметься не лише України, а й інших європейських країн.

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Я не можу розповісти вам, що саме ми обговорювали, але скажу, що угоди буде досягнуто. Це буде велика угода, і вона стосуватиметься не лише України. Вона буде дуже масштабною. Я б навіть сказав, що вона може охопити всю Європу. Це буде велика, чудова угода, і всі будуть у захваті, – Трамп анонсує "щось", від чого усі, на його переконання, мають бути у захваті.

Зять президента США Джаред Кушнер тоді ж, 5 листопада, побував у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, де провів дискусії щодо гарантій безпеки для України за участі представників США, України, НАТО тй європейських союзників. За його словами, адміністрація Трампа просуває створення ширшої архітектури європейської безпеки, яка допомогла б сформувати умови для встановлення тривалого миру.

Будь-які домовленості повинні повною мірою поважати суверенітет, територіальну цілісність і право кожної держави самостійно приймати рішення. Кожна країна зберігає повний контроль над власною безпекою та участю в альянсах; жодна держава не матиме права вето щодо суверенного вибору іншої. НАТО залишатиметься ключовим елементом колективної оборони Європи, а ця ініціатива спиратиметься на вже існуючі інституції та зобов'язання, – Джаред Кушнер намагається заспокоїти європейських союзників.

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Як відомо, в останні тижні європейські союзники США зрозуміли, що місце за столом переговорів потрібно виборювати. Щоб не опинитися в меню. Американці та росіяни не дуже хотіли їх залучати до переговорного процесу. Їх все влаштовувало. Але не влаштовувало Європу.

27 жовтня 2026 року президент Фінляндії Александер Стубб і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере провели телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

За даними видання Politico, це не було експромтом. Лідери Фінляндії та Норвегії місяцями таємно обговорювали ідею цього дзвінка після консультацій із президентом Володимиром Зеленським, адже побоювалися, що мирний процес буде вестися виключно представниками Трампа і виключно за рахунок інтересів Європи.

Європейці зрозуміли – щоб не опинитися у меню, потрібно сидіти за обіднім столом. І, принаймні, на цей раунд переговорів в Абу-Дабі їх запросили. Але в якому статусі та з яким повноваженнями - наразі не дуже зрозуміло.

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Рада НАТО – Росія

Розвіяти "туман" спробував Джаред Кушнер, який запропонував "нову ідею" для проведення ширших обговорень між Росією та Європою щодо післявоєнної безпеки на континенті.

Зять і спецпредставник Трампа фактично пропонує відновити діяльність Ради НАТО – Росія, яка припинила свою роботу у 2014-му році. Цікаво, хто б йому міг про неї розповісти і натякнути, що це важливий інструмент для Росії?

Раду НАТО – Росія було створено у 2002-му році як майданчик для консультацій з метою уникнення кризових ситуацій. Фактично мова йшла про механізм діалогу з РФ після Холодної війни, який мав на меті попередження будь-яких агресивних дій з боку РФ та ймовірно часткову інтеграцію РФ в Західний світ (або принаймні спробу інтеграції). У квітні 2014-го року після початку незаконної анексії Криму Росією, було призупинено діяльність формату. Водночас деякі члени Альянсу вирішили тримати відкритими канали зв’язку, та після 2016-му року провели декілька засідань. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Рада не засідала жодного разу.

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Професор Скотт Лукас зазначає, що відновлення діяльності цього консультативно-дорадчого органу є можливою поступкою, але це має статися лише у разі готовності РФ до припинення вогню.

Скотт Лукас професор міжнародної політики Інституту Клінтона Університетського коледжу Дубліна Якщо Росія пропонує відновити роботу Ради Росія — НАТО, а США підтримують цю ідею, — чудово. Нехай це стане відправною точкою для подальшого діалогу, але якщо відновлення роботи Ради висувають як умову, за якої НАТО спершу має піти на односторонні поступки, це вже зовсім інша справа. На такі умови погоджуватися не можна.

Тож не дивно, що у багатьох експертів складається враження, що команда Трампа вже віддає важливий "козир" росіянами на руки ще до початку зустрічі в ОАЕ.

Джаред Кушнер у соціальній мережі X пояснив, які цілі переслідують американці у питаннях європейської безпеки та комунікації з РФ.

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Ми розглядаємо п'ять основних цілей: постійні безпекові консультації, надійні комунікації в кризових ситуаціях, більшу військову прозорість, взаємні заходи для зменшення ризиків ескалації та сталу рамку для довгострокової європейської безпеки та стабільності, – написав зять президента США.

Професор Скотт Лукас зазначає, що Джаред Кушнер має пам’ятати й про суверенітет та територіальну цілісність України, зокрема під час обговорень взаємних гарантій безпеки.

Скотт Лукас професор міжнародної політики Інституту Клінтона Університетського коледжу Дубліна Кушнер зазначає, що гарантії взаємної безпеки мають ґрунтуватися на визнанні суверенітету й територіальної цілісності всіх країн-учасниць. Тож хотілося б запитати пана Кушнера: чи означає це, що ви вимагаєте від Росії припинити окупацію українських територій? Водночас, Кушнер узагалі не згадує про російську окупацію. Не йдеться навіть про припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту.

Цікаво, що в Росії продовжують наполягати, що обговорювати будуть й гарантії для самої РФ. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що питання безпеки Росії, України та регіону загалом стане першим пунктом на тристоронніх переговорах в Абу-Дабі.

Професор Скотт Лукас зазначає, що це може означати чергову пастку Кремля.

Скотт Лукас професор міжнародної політики Інституту Клінтона Університетського коледжу Дубліна По-перше, концепція взаємних гарантій безпеки може стати пасткою, яку Кремль намагався розставити ще напередодні повномасштабного вторгнення в Україну в 2022-му році Тоді під «взаємними гарантіями безпеки» Росія мала на увазі зовсім інше: НАТО повинне відступити зі своїх позицій у Східній Європі, зокрема в країнах Балтії, та Польщі. Іншими словами, Альянс мав змінити географію своєї присутності та переглянути військове розташування сил. Це була одностороння вимога з боку Кремля.

Професор Лукас переконаний, що будь-які гарантії безпеки РФ слід обговорювати лише після досягнення припинення вогню, а не до цього. Саме такою мала б бути позиція США, якби ця держава вела себе як відповідальний та свідомий суб'єкт

Скотт Лукас професор міжнародної політики Інституту Клінтона Університетського коледжу Дубліна Не варто починати переговори з обговорення російських гарантій безпеки. Росія має відповісти: чи готова вона припинити вторгнення та поважати суверенітет і територіальну цілісність України? Якщо ж Рябков почне говорити про цілі так званої "спеціальної військової операції", росіян на Донбасі чи якісь культурні питання, відповідь має бути простою: "Вибачте, але ви не відповіли на наше запитання".

При цьому, в Брюсселі поспішили заявити, що говорити про відновлення такого формату дискусій з РФ — передчасно. Перше – припинення вогню, а далі — засідання Ради НАТО – Росія та усі інші дипломатичні кооперації.

Разом з тим, європейці не виключили такий формат діалогу з РФ, але запевнили, що це можливо лише після завершення війни проти України.

За чужим добром не шкода й пирога

У цій ситуації хорошою новиною є те, що Європа так чи інакше буде залучена до переговорного процесу. Поганою – те, що американці фактично взялися вирішувати питання європейської безпеки за спиною у європейських лідерів і своїх номінальних союзників.

Ба більше, питання європейської безпеки та розміщення військ НАТО на континенті Віткофф та Кушнер можуть використати у якості розмінної монети за столом переговорів з росіянами. Нагадаємо, що Росія продовжує вимагати відкату НАТО до кордонів 1997-го року, що потенційно може зруйнувати всю систему безпеки в Балтії, Скандинавії, Східній та Центральній Європі.

Ціна миру може означати не лише поступки з боку України, але й “плюшки” Путіну у вигляді задоволення усіх його "хворих"’ фантазій та "образ", які накопичилися на Захід з моменту розвалу СРСР.

Схоже, в цьому і полягають "чудові новини", які пообіцяв Трамп 5 листопада.

Таким чином, американці летять до ОАЄ з наміром знищати усю систему колективної безпеки Європи за столом переговорів з РФ. Віткофф та Кушнер вважають, що мають право говорити з росіянами від імені Європи та НАТО, та замість них самих, пропонувати ті чи інші поступки.

Такі "нові ідеї" – наслідок того, що Європа надто довго думала над тим, хто представлятиме її на переговорах, та у якому форматі, до останнього відмовляючись від жорсткої позиції та граючи з Трампом в "татка", забувши, що "наш тато захворів і бачить світ тепер інакше".

Поки Брюссель витрачав час на пошук ідеального дипломата, ними вже встигли проголосити себе Віткофф і Кушнер, які почали говорити не лише від імені своєї країни, але й від імені всього "колективного Заходу".

Таке дипломатичне зволікання ЄС має свою ціну: у вигляді "креативних" пропозицій з боку американців, які стосуються не їх майбутнього, а долі самої Європи. І з цим доведеться мати справу європейським столицям, які лише зараз активно намагаються заходити в переговорний процес.