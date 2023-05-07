Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. За його словами, А-50 допомагає російським літакам наводити ракети по території України. Їхнє знищення пішло б Україні на користь.

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Десяток українських, за версією Росії, безпілотників атакували Кримський півострів в ніч на 7 травня. Так званий "губернатор" Севастополя запевнив, що буцімто вночі сили ППО та підрозділи РЕБ відбили чергову атаку.

Небезпека літаків А-50

Зокрема, російські спецслужби дуже раділи від того, що начебто збили дрони, що летіли в Іванівську область на військовий аеродром, де розташований літак дальньої розвідки А-50. Всього їх у Росії залишилось 8.

А-50 – це літак далекого радіолокаційного виявлення та управління. Тобто коли він підіймається в повітря, відстежує те, що відбувається на землі на доволі великих відстанях і коригує вогонь – допомагає наводити ракети,

– розповів Денис Попович.

Це небезпечний літак. Якщо його знищити чи вивести з ладу, то це суттєво зменшить можливості Росії щодо завдання ракетних ударів по території України. Військовий оглядач підкреслив, що російські літаки стають сліпими без А-50. Тому їхнє знищення посприяло б зменшенню якщо не ударів, то принаймні пошкоджень від них.

Зверніть увагу! 26 лютого на військовому аеродромі Білорусі в Мачулищах серйозно пошкодили російський літак А-50, зокрема – передню і центральну частини, авіоніку і радіолокаційну антену. Відповідальність за вибухи тоді взяли на себе білоруські партизани.

Денис Попович про загрозу від літаків А-50: дивитись відео

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