Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. За його словами, А-50 допомагає російським літакам наводити ракети по території України. Їхнє знищення пішло б Україні на користь.
До теми В окупованому Криму дуже "тривожно": росіянам привиділась атака безпілотників
Десяток українських, за версією Росії, безпілотників атакували Кримський півострів в ніч на 7 травня. Так званий "губернатор" Севастополя запевнив, що буцімто вночі сили ППО та підрозділи РЕБ відбили чергову атаку.
Небезпека літаків А-50
Зокрема, російські спецслужби дуже раділи від того, що начебто збили дрони, що летіли в Іванівську область на військовий аеродром, де розташований літак дальньої розвідки А-50. Всього їх у Росії залишилось 8.
А-50 – це літак далекого радіолокаційного виявлення та управління. Тобто коли він підіймається в повітря, відстежує те, що відбувається на землі на доволі великих відстанях і коригує вогонь – допомагає наводити ракети,
– розповів Денис Попович.
Це небезпечний літак. Якщо його знищити чи вивести з ладу, то це суттєво зменшить можливості Росії щодо завдання ракетних ударів по території України. Військовий оглядач підкреслив, що російські літаки стають сліпими без А-50. Тому їхнє знищення посприяло б зменшенню якщо не ударів, то принаймні пошкоджень від них.
Денис Попович про загрозу від літаків А-50: дивитись відео
Свіжа "бавовна" в Криму: що відомо
- У ніч на 7 травня в Криму, Севастополі та на мисі Фіолент пролунали гучні вибухи. Місцеві мешканці повідомляли, що вибухи були такими потужними, що тремтіли і вікна, і стіни.
- Так званий окупаційний "губернатор" Севастополя заявив, що Кримський півострів начебто атакували понад 10 безпілотників. Він також повідомив, що 3 БПЛА нібито збили. Втім про те, що сталось із 7 іншими – чомусь не розповіли. Звісно, російська сторона у всьому звинувачує Україну.
- Керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк зазначила, що для "понаєхавших" у Криму розпочався сезон "бавовни", натомість для місцевих – усе спокійно.