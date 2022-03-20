В течение последнего месяца американские чиновники обсуждали это предложение со своими турецкими коллегами. Однако СМИ пишут, что никакого конкретного или официального запроса не было.

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Администрация Байдена просила союзников, которые использовали оборудование и системы российского производства, включая С-300 и С-400, рассмотреть возможность передачи их Украине. Дискуссия была относительно того, как США и союзники могут поддержать Украину в отражении нападения России.

Позиция Турции

Турецкие власти не комментировали ни одно предложение США о передаче Украине систем С-400 Анкары, которые ранее были предметом споров между двумя союзниками по НАТО.

Однако турецкие аналитики говорят о возможных проблемах. В частности, технических препятствиях, связанных с установкой и эксплуатацией С-400 в Украине, а также политических проблемах – связях с Москвой.

Предыдущие споры США и Турции

Турция и Россия в 2017 году договорились о поставках систем С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов.

В 2019 году Анкара получила компоненты российской системы. Однако турецкие силы испытали возможности С-400 на военных самолетах, которые закупили ранее у США.

Штаты угрожали ввести санкции против Турции, если Анкара и дальше будет покупать системы вооружений у России. Объясняли, что это угроза для НАТО.

Турция на угрозы не обращала внимания, поэтому ее исключили из программы самых современных самолетов F-35.

Впоследствии Вашингтон таки ввел санкции против оборонпрома Турции. Президент же Турции Эрдоган неоднократно подчеркивал, что от соглашения с Кремлем все равно не откажется.

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