Протягом останнього місяця американські чиновники обговорювали цю пропозицію зі своїми турецькими колегами. Однак ЗМІ пишуть, що жодного конкретного чи офіційного запиту не було.

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Адміністрація Байдена просила союзників, які використовували обладнання та системи російського виробництва, включаючи С-300 і С-400, розглянути можливість передачі їх Україні. Дискусія була стосовно того, як США та союзники можуть більше підтримати Україну у відбитті нападу Росії.

Позиція Туреччини

Турецька влада не коментувала жодну пропозицію США щодо передачі Україні систем С-400 Анкари, які раніше були предметом суперечок між двома союзниками по НАТО.

Однак турецькі аналітики говорять про можливі проблеми. Зокрема, технічні перешкоди, пов’язані із встановленням та експлуатацією С-400 в Україні, а також політичні проблеми – зв'язки з Москвою.

Попередні суперечки США та Туреччини

Туреччина й Росія у 2017 році домовились про постачання систем С-400 на суму 2,5 мільярда доларів.

У 2019 році Анкара отримала компоненти російської системи. Однак турецькі сили випробували можливості С-400 на військових літаках, які закупили раніше у США.

Штати погрожували запровадити санкції проти Туреччини, якщо Анкара й далі буде купувати системи озброєнь в Росії. Пояснювали, що це загроза для НАТО

Туреччина на погрози не зважала, тому її виключили з програми найсучасніших літаків F-35.

Згодом Вашингтон таки запровадив санкції проти оборонпрому Туреччини. Президент же Туреччини Ердоган неодноразово наголошував, що від угоди з Кремлем все одно не відмовиться.

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